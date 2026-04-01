Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm vừa tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Nhân dạng gốc ở TPHCM. Anh sinh năm 1992, sống và làm việc tại Hà Nội, theo đuổi nhiếp ảnh đường phố gần 10 năm.

Không gian trưng bày trong triển lãm.

Tùng Xuân Lâm vốn là nhân viên văn phòng có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Mỗi ngày, sau thời gian dành cho công việc và gia đình, anh mang máy ảnh rong ruổi khắp nơi để theo đuổi sở thích đặc biệt.

Vì không bị chi phối bởi “cơm áo gạo tiền”, anh thỏa sức sáng tạo, cốt để thỏa mãn bản thân, thay vì dễ bị ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan bên ngoài.

Những bức ảnh vì thế cũng phản ánh tâm thế của tác giả: Không bi lụy, không đứng ngoài để phê bình, cũng không hòa tan vào dòng chảy mà tỉnh táo và giàu suy tư.

Chia sẻ với VietNamNet, Tùng Xuân Lâm nói những bức ảnh trong triển lãm này như hành trình tìm kiếm “nhân dạng gốc” của anh, hay gọi cách khác là quay về với bản thể của chính mình.

Anh mừng vì triển lãm đã gửi gắm phần nào thông điệp đến mọi người, đồng thời mong nhận thêm phản hồi từ những người yêu nghệ thuật trong thời gian tới.

Tùng Xuân Lâm chụp được vô số ảnh và chắt lọc ra được khoảng 10 nghìn tấm đủ tiêu chuẩn. Các khoảnh khắc đến với anh 1 cách tự nhiên, không sắp đặt, bố trí hay dàn dựng.

“Cái hay của nhiếp ảnh đường phố là tính chân thật. Những gì khiến tôi ấn tượng và có cảm xúc đều được ghi lại. Để có 1 khung hình đẹp không đơn giản vì phải chờ khá lâu để bắt được khoảnh khắc ưng ý nhất”, anh kể.

Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm giới thiệu tác phẩm trong buổi triển lãm.

Triển lãm được chia thành 3 chương: Tiểu hành tinh, Vòng lặp và Nhân dạng gốc, với hành trình suy tư, đưa mỗi người trở về với hành trình kiếm tìm bản thể nguyên sơ.

Các bức ảnh của anh đều có điểm chung là sự cân bằng giữa mảng sáng và tối. Ánh sáng vẫn luôn len lỏi qua những quãng tối trong từng khung hình.

Từ những con phố bình dị đến những khoảng trống nội tâm, triển lãm của Tùng Xuân Lâm mở ra hành trình trở về bản thể với mỗi khung hình không chỉ ghi lại thế giới, mà còn là quá trình lắng nghe, đối thoại và nhận diện chính mình trong một đô thị đầy biến động.

Thay vì để những bức ảnh trôi dạt vô định trên màn hình, Tùng Xuân Lâm đưa chúng vào không gian của sự chiêm nghiệm, nơi những khoảnh khắc vô danh được trả lại giá trị vốn có.

Nhân dạng gốc diễn ra đến ngày 19/4 tại TPHCM.

Các ảnh được trưng bày trong triển lãm

Ảnh: NVCC