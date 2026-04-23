Ngày 22/4 tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức tọa đàm, giao lưu với ông Riccardo Busi - Chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP), nhân dấu mốc 35 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức này.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh hành trình hơn 3 thập kỷ tham gia FIAP là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của nhiếp ảnh Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Theo bà, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm quốc gia có số lượng nghệ sĩ đạt tước hiệu FIAP cao, đồng thời nhiều cuộc thi quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới nhiếp ảnh toàn cầu. "Những kết quả này cho thấy nhiếp ảnh Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nghệ thuật thế giới", bà Thu Đông chia sẻ.

Bức ảnh thuộc bộ 'Việt Nam nhìn từ trên cao' đạt bằng Danh dự cuộc thi ảnh thường niên FIAP 2021.

Một trong những nội dung được quan tâm tại tọa đàm là tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nhiếp ảnh.

Theo Chủ tịch VAPA, AI đang mở ra những cơ hội lớn cho sáng tạo nghệ thuật nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt liên quan đến tính chân thực, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp. Ranh giới giữa khoảnh khắc đời thực và hình ảnh do máy tạo ra ngày càng trở nên mong manh.

Trước thực tế đó, bà Thu Đông cho rằng cần có cách tiếp cận cân bằng: tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao giá trị thẩm mỹ nhưng vẫn phải giữ gìn cảm xúc chân thật, yếu tố cốt lõi của nhiếp ảnh mà không một thuật toán nào có thể thay thế.

Tại sự kiện, VAPA đã đưa ra 5 định hướng hợp tác trọng tâm với FIAP trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch nâng tầm các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, tổ chức các hội thảo chuyên sâu về AI và đặc biệt là đề xuất thành lập Trung tâm Triển lãm FIAP (FEC) tại TPHCM.

Điểm nhấn quan trọng nhất là khát vọng đăng cai Đại hội FIAP toàn cầu vào năm 2030. Theo bà Thu Đông, với kinh nghiệm từng tổ chức thành công Đại hội FIAP lần thứ 30 năm 2010 cùng sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng nhiếp ảnh trong nước, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để đăng cai sự kiện quy mô này.

Ông Riccardo Busi - Chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, ông Riccardo Busi đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của nhiếp ảnh Việt Nam, từ vai trò ghi chép tư liệu trong quá khứ đến một loại hình nghệ thuật biểu đạt mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Theo ông Busi, nhiếp ảnh là một “ngôn ngữ toàn cầu” có khả năng vượt qua mọi rào cản về văn hóa và chính trị để kết nối con người. Trước sự phát triển của AI, Chủ tịch FIAP khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục giữ vai trò là nền tảng bảo vệ những giá trị cốt lõi và sự toàn vẹn của nhiếp ảnh.

Ông cũng hoan nghênh các đề xuất hợp tác từ phía Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nghệ sĩ Việt tích cực tham gia các triển lãm quốc tế, giải vô địch thế giới dành cho các câu lạc bộ và các chương trình đào tạo của Học viện Nhiếp ảnh FIAP.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ và coi việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ là nhiệm vụ chung của cả hai tổ chức.

Theo kế hoạch, sau buổi giao lưu tại Hà Nội, ông Riccardo Busi sẽ tiếp tục thực hiện dự án ảnh về các làng nghề truyền thống Việt Nam như Quảng Phú Cầu, Thủ Sỹ và Đường Lâm.