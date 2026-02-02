Triển lãm Lãng vừa được khai mạc tại TPHCM. Đây là cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh: Đặng Hoài Anh, Nguyễn Thành Dũng, Hoàng Lê Giang, Phạm Tuấn Ngọc, Trần Thắng Nhật, Hoàng Thế Nhiệm, Hoàng Thế Phong, Shing Chan, Lâm Xuân Tùng và Tom Hricko (nhiếp ảnh gia người Mỹ).

Không gian trưng bày trong triển lãm.

Các nghệ sĩ mỗi người có phong cách, định hướng và thẩm mỹ nhiếp ảnh khác nhau. Thế nhưng họ tìm thấy sự đồng điệu về ngôn ngữ của ánh sáng, bố cục và sự trừu tượng hóa hình ảnh.

Với các nghệ sĩ, cảnh sắc thiên nhiên không chỉ được “chụp” lại mà được mượn để họa nên những bức tranh của tâm tưởng.

Đến với Lãng, mọi ranh giới quen thuộc giữa nhiếp ảnh và hội họa dường như bị xóa nhòa. Thay vì tìm kiếm hình ảnh cụ thể, người xem như lạc vào thế giới của cảm xúc, nơi vẻ đẹp hiện diện trong sự lặng yên và mơ hồ.

Các khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên được ghi lại qua ống kính của các nhiếp ảnh gia.

Người xem có thể cảm nhận được cảnh sắc của đất trời qua từng khoảnh khắc như: Cái lạnh trơ trọi của những miền băng tuyết đang tan; sự chuyển mình lặng lẽ của mặt hồ lúc rạng đông, hay vẻ cô độc kiêu hãnh của một nhành cây giữa khoảng không vô định...

Những nhành cây, phiến đá hay mặt nước không còn hiện ra với đường nét rành rọt, mà tan dần thành những dải sắc độ mờ ảo, kéo người xem rời khỏi một điểm nhìn cố định để trôi theo một dòng chảy thị giác phi tuyến tính.

Thông qua những lớp gương phản chiếu, màn sương mù hay những thấu kính mờ đục, hình ảnh trở nên đa tầng và sâu thẳm.

Nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc - đại diện đơn vị tổ chức cho biết triển lãm được tổ chức vào thời điểm chuyển giao năm mới như 1 sự sắp đặt có chủ ý.

Nó như một lời mời nhìn lại hành trình cảm xúc của năm 2025 - nơi có những khoảnh khắc thăng hoa và rộn ràng, xen kẽ những quãng trầm lắng, suy tư. Với anh, những trải nghiệm ấy ghép lại thành một đời sống giàu có về cảm xúc và chiều sâu nội tâm.

Một số ảnh trưng bày trong triển lãm

Bức "Snow in Praha" của tác giả Phạm Tuấn Ngọc.

Bức "Phố nắng sau mưa" của tác giả Đặng Hoài Anh.

Bức "Tĩnh lặng 2" của tác giả Hoàng Thế Nhiệm.

Bức "2 journeys, 1 becoming" của tác giả Hoàng Lê Giang.

Bức "Fireflies" của tác giả Lâm Xuân Tùng.

Bức "Qua miền hư ảo" của tác giả Đặng Hoài Anh.

Bức "Mona's Hideaway" của tác giả Tom Hricko.

Ảnh: BTC