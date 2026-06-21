Tối 20/6, thông tin nghệ sĩ Lê Anh Tuấn - thường được giới rock Việt gọi thân thương là Tuấn Evil - qua đời vì đột quỵ đã lan nhanh trên mạng xã hội, khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng. Anh Trường Liên, một người bạn thân, đã xác nhận thông tin này với VietNamNet.

Nghệ sĩ Tuấn Evil.

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974 từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là một nhân vật kỳ cựu trong làng nhạc Rock Việt và giới truyền thông. Trước khi gắn bó với âm nhạc, anh từng có quãng thời gian làm việc tại phòng thiết kế của Trung tâm VASC Orient - một trong những đơn vị truyền hình internet và báo mạng điện tử tiên phong, là tiền thân trực tiếp của Báo VietNamNet hiện nay.

Nghệ sĩ Tuấn Evil, cựu thành viên nhóm The Light là người sáng lập kiêm quản lý Polygon Musik - phòng trà nhạc sống nổi tiếng ở Hà Nội - vốn là mái nhà chung của nhiều thế hệ nghệ sĩ rock suốt nhiều năm qua.

Anh cũng từng hợp tác thiết kế bìa album Ngày khác cùng cố nhạc sĩ Trần Lập của ban nhạc Bức Tường - mối thâm tình được nhắc đến ngay trong lời chia sẻ đầu tiên khi một người bạn hay tin anh mất: "Anh Tuấn đã đi gặp anh Lập rồi".

Trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn, nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời tiễn biệt xúc động. Người bạn tên Hồ Minh viết: "Rock Việt mất đi một người bạn. Rock fan mất đi một người anh. Rất nhiều nỗi tiếc thương anh. Mong anh yên nghỉ".

Rocker Lê Anh Tuấn.

Anh Trịnh Đức Cường chia sẻ lại tấm ảnh chụp chung từ ngày 9/9/2002, khi cả 2 cùng làm việc trong một dự án: "Share lại lần cuối để chia tay một người anh, một người bạn, một người đồng nghiệp. Lâu lắm mới nghe lại album này, mình từng mất cả buổi tối chạy vòng vòng khắp Kuala Lumpur kiếm cái CD này cho hắn. Bye ông anh của tôi nhé".

Ca sĩ Thái Thùy Linh bày tỏ: "Anh Tuấn mất rồi. Khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau minishow Bộ đội tháng 5 năm ngoái. Vô thường thế là cùng".

Anh Nghiêm, người bạn gặp anh chưa đầy một tháng trước, nghẹn ngào: "Gõ những dòng tạm biệt anh mà nước mắt em chỉ trực tuôn trào. Gửi anh mang theo về bên kia những ký ức đẹp của thời thanh xuân cùng Polygon Musik rực rỡ nhé anh".

Ảnh: FBNV