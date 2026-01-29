Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Việt Hương cho biết vừa nộp đơn tố giác hành vi vu khống trên mạng xã hội đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM.

Nghệ sĩ Việt Hương nộp đơn tố giác lên công an vì cho rằng mình bị vu khống.

Nghệ sĩ cho biết từ khoảng tháng 10/2024, một số tài khoản cá nhân và kênh mạng xã hội trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok đã liên tục đăng tải các nội dung sai sự thật.

Họ còn sử dụng hình ảnh và thông tin đời tư của Việt Hương với mục đích bôi nhọ uy tín, xuyên tạc hoạt động nghề nghiệp.

Những thông tin này được lan truyền với tần suất dày đặc, tạo ra dư luận không đúng bản chất sự việc khiến danh dự và uy tín của nữ nghệ sĩ bị tổn hại nghiêm trọng.

Việt Hương cho biết, các nội dung nói trên hoàn toàn không có cơ sở, không xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào giữa chị và các chủ kênh liên quan.

"Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự và uy tín cá nhân, tinh thần của tôi cũng như gây ảnh hưởng xấu đến đời sống cá nhân, gia đình và những người thân xung quanh", chị chia sẻ.

Có thời điểm Việt Hương rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện điều trị.

Việt Hương từng suy nhược cơ thể, phải nhập viện điều trị vì tin tiêu cực trên MXH.

Việt Hương khẳng định giữa chị và chủ các kênh này không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn cá nhân hay tranh chấp nào. Những thông tin được đưa ra không có căn cứ.

Phía nữ nghệ sĩ đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm phục vụ việc xác minh, làm rõ nguồn gốc, nội dung và tính chất pháp lý của các thông tin sai sự thật được phát tán trên mạng xã hội.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, mong muốn mọi thông tin được xử lý minh bạch, đúng pháp luật và chấm dứt tình trạng xâm phạm đời sống riêng tư của cá nhân trên môi trường số", đại diện pháp lý nữ nghệ sĩ cho biết.

Ảnh: Tư liệu