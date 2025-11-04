Trong show mới Điều ước của mẹ, nghệ sĩ Việt Hương giữ vai trò đồng hành cùng các khách mời. Chị lắng nghe và chia sẻ câu chuyện đời thường của những người phụ nữ đã, đang vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.

Chương trình đánh dấu sự trở lại của Việt Hương sau thời gian vắng bóng mảng show truyền hình để dành thời gian, công sức cho lĩnh vực điện ảnh, sân khấu.

Nghệ sĩ Việt Hương.

Nhiều năm trước, Việt Hương liên tục tham gia các chương trình, show truyền hình hot bậc nhất. Có thời điểm, chị quay mỗi ngày 4-5 gameshow, lịch làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ trong vài năm gần đây chủ động hạn chế bớt vì vấn đề sức khỏe. Chị cũng cảm nhận tuổi tác, hình ảnh lúc này không còn phù hợp tham gia các show vận động nhiều, thi đấu hay thử thách.

Clip nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ

Khi được ban tổ chức các chương trình ngỏ lời mời, Việt Hương luôn hỏi thẳng họ liệu các đàn em tham gia cùng có dám bung xõa hết sức để chơi với mình hay không.

“Đơn cử Lê Dương Bảo Lâm có dám lấy bột đổ lên đầu hay chơi trò trấn nước Việt Hương không? Nếu mọi người cứ khúm núm, lo sợ vai vế, tuổi tác thành ra chương trình lại mất vui.

Phần tuổi tác và sức khỏe tôi lúc này không cho phép bay nhảy, vận động liên tục. Suốt nhiều năm, tôi đi giày cao gót quá nhiều khiến tràn dịch khớp gối, phải liên tục tiêm chất nhờn để giảm đau, bôi trơn khớp”, chị kể với VietNamNet.

Việt Hương chủ động hạn chế tham gia gameshow vì sức khỏe, tuổi tác.

Việt Hương dần cân đối thời gian, chọn lọc kỹ các chương trình tham gia, từ ngồi ghế giám khảo, làm MC…

Ngoài ra, chị còn đóng phim, diễn kịch ở sân khấu và các hoạt động khác. Nghệ sĩ muốn chậm lại vài nhịp để dưỡng sức, vừa dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên chồng con.

Với Điều ước của mẹ, Việt Hương là MC hiện trường, tạo sự kết nối cảm xúc với các nhân vật, giúp chương trình thêm màu sắc.

Giữ vai trò cầm trịch chương trình, Việt Hương luôn cố gắng hoàn thiện vai trò của mình. Chị tự nhủ không được khóc, để yếu tố ngoại cảnh tác động tâm lý. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đôi khi vô thức hòa vào tâm trạng, hoàn cảnh và câu chuyện của các nhân vật.

“Quay xong về nhà, tôi bảo ê-kíp nhớ cắt bớt những khúc mình khóc, bởi nếu đăng những phân đoạn đó nhiều người xem không biết lại hiểu lầm. Mạng xã hội giờ phức tạp nên tôi không muốn mình bị chửi”, chị kể.

Các cảnh quay hình phần lớn đều ngoài trời nên nghệ sĩ phải đứng liên tục dưới trời nắng gắt. Hoàn thành 6 số trở về nhà, Việt Hương kể chị bị cháy nắng ở mặt, da đầu lột từng mảng.

Nghệ sĩ Việt Hương và bạn dẫn Thái Phan Thanh Bình mong tạo sự lan tỏa sự tích cực cho những người phụ nữ Việt qua show.

Dẫu vất vả, Việt Hương hiện cố gắng tham gia thêm nhiều số để tạo hiệu ứng, sức lan tỏa cho chương trình, qua đó giúp được nhiều hoàn cảnh hơn.

Ngoài Việt Hương và người kết nối Thái Phan Thanh Bình, show quy tụ dàn nghệ sĩ: Vân Trang, Quách Ngọc Tuyên, Quỳnh Lam, Thân Thúy Hà, Đinh Y Nhung…

Đại diện ban tổ chức cho biết khi thực hiện chương trình, họ không chỉ muốn làm ra một dự án nhân văn, mà còn muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực cho những người phụ nữ Việt Nam.

Chương trình phát sóng vào lúc 17h30 Thứ 7 hàng tuần trên HTV9.

