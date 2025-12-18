Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, MC của Việt Nam đã đồng loạt chia sẻ niềm vui, sự tự hào và xúc động trước bản lĩnh quật cường của các "chiến binh sao vàng".

Ca sĩ Đinh Thành Lê.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet sau chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam trước Thái Lan, ca sĩ Đinh Thành Lê không giấu được những cảm xúc dâng trào. Với chị, đó không chỉ là niềm vui chiến thắng mà là một đêm đặc biệt khi cả đất nước cùng chung nhịp đập tự hào hướng về những "chiến binh dũng cảm" trên sân cỏ.

Theo nữ ca sĩ, bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều trận đấu và giải đấu quan trọng nhưng chiến thắng này mang ý nghĩa rất khác - một dấu mốc sẽ được ghi nhớ mãi. Lần đầu tiên, Việt Nam đánh bại Thái Lan trong thế bị dẫn trước hai bàn cách biệt để rồi lội ngược dòng đầy bản lĩnh và thuyết phục.

Cô nhấn mạnh, chính sự đoàn kết, bản lĩnh và chiến thuật đúng đắn đã giúp đội tuyển vượt qua nghịch cảnh, chiến đấu đến giây phút cuối cùng và giành chiến thắng xứng đáng. Trong niềm vui vỡ òa ấy, vẫn xen lẫn những giọt nước mắt xúc động dành cho tinh thần quả cảm và sự cống hiến trọn vẹn của các cầu thủ.

"Tôi cùng chung một dòng máu người Việt, luôn dõi theo và quan tâm. Ngay lúc này là rất nhiều cảm xúc lẫn lộn - tự hào và vỡ òa", Đinh Thành Lê bày tỏ. Với chị, màn ngược dòng lịch sử này không chỉ là một trận thắng mà còn là tiếng vang lớn, góp thêm niềm kiêu hãnh cho bóng đá Việt Nam trên hành trình chinh phục người hâm mộ.

Ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ sự phấn khích theo cách rất riêng: "Cảm ơn Thái Lan đã tạo kịch tính, thắng 3-2 mới thấy các chiến binh Việt Nam bản lĩnh cỡ nào. Vươn vai Việt Nam - một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khắc họa tinh thần thép và khí chất của đội tuyển trong trận cầu đầy thử thách".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trích câu hát: Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hoá phi thường! và bày tỏ rằng đội tuyển Việt Nam thua trước 2-0 nhưng hiệp 2 gỡ hoà 2-2 và chốt hạ 1 bàn ngay hiệp phụ và không gì tuyệt vời hơn khi Việt Nam chiến thắng chung cuộc.

Với ca sĩ Hoàng Bách, niềm vui vô địch đến theo một kịch bản "dở khóc dở cười" nhưng không kém phần thăng hoa. Anh kể lại khoảnh khắc đang bị dẫn 0-2 phải ra sân khấu biểu diễn. Khi bước vào phòng chờ, nghe tin đội nhà đã gỡ hòa 2-2, anh còn ngỡ mình đang mơ. Về đến khách sạn, trong lúc tranh thủ tắm và nghe bình luận viên hét vang, Hoàng Bách mới biết Việt Nam đã "ăn ngược" Thái Lan 3-2.

"Không được xem trực tiếp bàn nào mà vẫn sướng!" - nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ, trước khi hô vang: "Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch!".

Niềm vui cũng đến với MC Mỹ Lan. Cô xem hiệp một và chứng kiến Việt Nam bị dẫn 2 bàn. Chỉ 15 phút họp online, đội tuyển đã ghi liền 2 bàn gỡ hòa. Định quay lại xem thì con trai "cấm" vì sợ… đen, MC Mỹ Lan đành ngồi trong phòng chờ tin. "Thế nào cũng được nhé, miễn là Việt Nam vô địch", cô bày tỏ.

Không giấu được sự xúc động, MC Đức Bảo chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy hàm ý: "Còn gì đẹp hơn". Anh nhấn mạnh đây là chiến thắng đặc biệt, khi U22 Việt Nam ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn, đồng thời gửi lời cảm ơn và chúc mừng các cầu thủ cùng ban huấn luyện vì tinh thần chiến đấu quả cảm.

Nghệ sĩ Trà My.

Ở góc nhìn giàu cảm xúc và chất thơ, nghệ sĩ Trà My viết: "U22 Việt Nam vô địch! Không chỉ là một chiếc cúp mà là niềm tự hào, là mồ hôi, ý chí và trái tim Việt Nam cháy hết mình trên sân cỏ". Nghệ sĩ còn gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua những vần thơ mộc mạc nhưng hào sảng, khắc họa hình ảnh áo đỏ sao vàng rực rỡ trong chiến công.

Trong khi đó, MC Thành Trung nhìn chiến thắng từ chiều dài thành tích: "Bóng đá Việt Nam rất hợp vía các HLV Hàn Quốc. 4 kỳ SEA Games liên tiếp, Việt Nam vô địch 3 lần. Một lời chúc mừng xen lẫn niềm tin và tự hào về hướng đi bền bỉ của bóng đá nước nhà".

Chiến thắng 3-2 trước Thái Lan không chỉ là một trận đấu mà là hành trình của ý chí, niềm tin và bản lĩnh. Và trong khoảnh khắc U22 Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang, trái tim của những người nghệ sĩ cũng như hàng triệu người hâm mộ đã cùng chung nhịp đập tự hào mang tên Việt Nam.

Diễn viên Việt Trinh vui mừng trước chiến thắng của U22 Việt Nam