U22 Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 33 với tấm HCV đầy cảm xúc, sau khi lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan 3-2 tại Rajamangala.

Sau thành tích ấn tượng, VFF quyết định thưởng nóng cho U22 Việt Nam 1 tỉ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho tập thể U22 Việt Nam khi nỗ lực hết khả năng trong cả tập luyện và thi đấu suốt 1 tháng qua.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games rất xứng đáng. Ảnh: S.N

Bên cạnh phần thưởng từ VFF, U22 Việt Nam còn nhận thêm sự động viên lớn từ các mạnh thường quân. Theo đó, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch CLB Hà Tĩnh thưởng cho đội tuyển 1 tỉ đồng, ngoài ra một nhà tài trợ thưởng cho đội 500 triệu đồng ngay trong tối 18/12.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số tiền thưởng mà U22 Việt Nam nhận được sau khi giành HCV SEA Games 33 là 2,5 tỉ đồng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng tiếp tục được thưởng 'nóng' trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam lên máy bay từ Bangkok về nước vào lúc 15h55 ngày 19/12. Sau khoảng 2 tiếng, Đình Bắc và các đồng đội đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chính thức kết thúc chiến dịch SEA Games 33.

Sau ít ngày nghỉ ngơi, U22 Việt Nam hội quân trở lại để đi tập huấn tại Qatar, trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2026 vào đầu thangs 1 tới tại Saudi Arabia.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn