Trung Kiên (8,5 điểm): Dù nhận 2 bàn thua, và đôi lúc có những pha chơi chân không thật sự an toàn, tuy nhiên khả năng ra vào cũng như phán đoán điểm rơi, phản xạ của thủ thành đang khoác áo HAGL xứng đáng nhận điểm số cao trong chiến thắng mà U22 Việt Nam tạo ra trước U22 Thái Lan.

Minh Phúc (8 điểm): Pha phạm lỗi khiến U22 Việt Nam phải nhận bàn thua là sai số lớn nhất của Minh Phúc ở trận chung kết căng thẳng. Phần còn lại, cầu thủ chạy cánh của HLV Kim Sang Sik đã chơi vô cùng tốt, đặc biệt thời điểm đội nhà suy sụp cuối hiệp 1.

Lý Đức (8 điểm): Một trận đấu không ở mức quá hoàn hảo của Lý Đức khi thể hiện chưa ổn ở hiệp 1. Dù vậy, Lý Đức biết cách toả sáng và tạo ra sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu, thậm chí trung vệ này còn gián tiếp giúp U22 Việt Nam có bàn gỡ, qua đó lội ngược dòng khó tin trước U22 Thái Lan.

Thanh Nhàn

Hiểu Minh (8,5 điểm): Có lỗi trong cả 2 bàn thua khi chọn vị trí và hỗ trợ phòng ngự không tốt. Tuy nhiên, sau đó Hiểu Minh đã chơi đúng như sự kỳ vọng khi đảm bảo sự chắc chắn cũng như nguy hiểm ở các tình huống lên tham gia tấn công.

Nhật Minh (8 điểm): Hiệp 1, cầu thủ thuộc biên chế Hải Phòng chơi không tốt giống các đồng đội, nhưng càng về sau mọi thứ trở lại quỹ đạo và góp công trong chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Phi Hoàng (8,5 điểm): Một trận đấu tiếp tục gây ấn tượng của cầu thủ chạy cánh bên phía U22 Việt Nam bởi khả năng công thủ tương đối toàn diện. Kinh nghiệm xử lý các tình huống khó khăn là điểm cộng dành cho Phi Hoàng.

Xuân Bắc (8 điểm): Hai hiệp đấu là 2 bộ mặt khác nhau, tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam chơi không tốt ở 45 phút đầu tiên, nhưng sau đó lại toả sáng và giúp đội nhà giữ được thế trận trước U22 Thái Lan.

Quốc Cường (6,5 điểm): Nỗ lực là điểm cộng cho Quốc Cường, tuy nhiên sức ép quá lớn trong hiệp 1 khiến tiền vệ này chơi không ổn và được thay ra sau giờ nghỉ.

Đình Bắc ghi dấu ấn lớn trong cuộc lội ngược dòng trước U22 Thái Lan

Viktor Lê (6,5 điểm): Tương tự như Quốc Cường, tiền vệ Việt kiều chơi khá mờ nhạt, không thể tranh chấp khiến U22 Việt Nam đánh mất thế trận và bị HLV Kim Sang Sik thay sau giờ nghỉ.

Văn Khang (6,5 điểm): Chơi nỗ lực, nhưng giống như các trận đấu trước, những gì mà đội trưởng U22 Việt Nam để lại không quá ổn. Đây cũng là lý do Văn Khang bị thay ra khá sớm.

Đình Bắc (9 điểm): Ngoài bàn thắng cởi bỏ tâm lý trên chấm 11m, một lần nữa cầu thủ người xứ Nghệ cho thấy khả năng thủ lĩnh tinh thần cho U22 Việt Nam ở mọi thời điểm nên xứng đáng nhận về điểm số cao nhất.

Thái Sơn (8,5 điểm): Vào sân từ phút 38, thời điểm U22 Việt Nam khó nhất, khả năng càn quét không ngại va chạm của tiền vệ người xứ Thanh giúp đội nhà trụ vững hết hiệp 1 trước khi quật khởi trong phần còn lại của trận đấu.

Thanh Nhàn (9 điểm): Bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 là điểm sáng, nhưng với sự quyết tâm, khả năng chọn vị trí, chạy chỗ, không ngại tranh chấp của Thanh Nhàn trong những phút có mặt trên sân mới thực sự ấn tượng. Thanh Nhàn xứng đáng cùng Đình Bắc đóng vai người hùng cho U22 Việt Nam,

Văn Thuận (8,5 điểm): Vào sân thay người đầu hiệp 2, cầu thủ người xứ Thanh chơi tương đối ấn tượng bằng sự xông xáo, tinh quái. Pha xử lý bình tĩnh trước khi giúp Thanh Nhàn ghi bàn là dấu ấn lớn của Văn Thuận.

Quốc Việt, Ngọc Mỹ vào sân ít phút khi thế trận an bài không đánh giá.

