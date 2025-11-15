Đạo diễn - nhà sản xuất Vạn Nguyễn (Nguyễn Huy Quang) vừa trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu "Đạo diễn vì sứ mệnh bảo tồn giá trị văn hóa UNESCO 2025" tại Tokyo. Danh hiệu do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản trao tặng, ghi nhận nỗ lực của anh trong việc đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đánh giá Vạn Nguyễn là gương mặt tiêu biểu trong hành trình bảo tồn, lan tỏa di sản bằng nghệ thuật biểu diễn.

GS Yuji Suzuki - Tổng Giám đốc UNESCO Nhật Bản vinh danh đạo diễn Vạn Nguyễn.

Ông Yuji Suzuki - Tổng Giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản bày tỏ ấn tượng với những dự án mà Vạn Nguyễn thực hiện và cho rằng sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam có đóng góp lớn từ những nghệ sĩ kiên trì theo đuổi di sản như anh.

Vạn Nguyễn cho biết danh hiệu từ UNESCO là động viên lớn lao, tiếp thêm cảm hứng sáng tạo trên nền tảng truyền thống. Mỗi dự án anh theo đuổi hướng kết hợp di sản với công nghệ và ngôn ngữ sân khấu đương đại nhằm tạo trải nghiệm mới, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Trong những năm qua, anh ghi dấu ấn qua loạt dự án gắn với di sản như: sân khấu thực cảnh Tinh hoa Việt Nam (phiên bản nâng cấp 2024), chuỗi âm nhạc tôn vinh đàn bầu 2022-2023, hệ thống tác phẩm về Tứ Trấn Thăng Long, Tuần lễ Festival Văn hóa Việt và giao lưu quốc tế 2018, các vở diễn về nghề cổ Thăng Long...