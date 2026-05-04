Những ngày cuối tháng 4, bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) ken đặc du khách. Bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh cùng không gian thoáng đãng khiến nơi đây trở thành điểm đến hút khách đầu mùa hè.

Nhưng phía sau vẻ nhộn nhịp ấy là áp lực không nhỏ đối với lực lượng Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò (trung tâm cứu nạn), những người căng mình giữ an toàn cho du khách.

Bãi biển Cửa Lò đông nghịt du khách vào những ngày cuối tháng 4. Ảnh: T.H

Gần 10h sáng, nắng bắt đầu gay gắt, hơi muối từ biển hắt vào rát mặt. Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (64 tuổi, trú khối Đoàn Kết, phường Cửa Lò) – nhân viên trung tâm cứu nạn vẫn lặng lẽ đi bộ dọc bãi biển dài khoảng 500m thuộc khu vực đảo Lan Châu.

Khuôn mặt sạm nắng, ửng đỏ, mồ hôi chảy dài nhưng ông không ngơi nghỉ, liên tục quan sát, nhắc nhở du khách và sẵn sàng can thiệp khi có tình huống phát sinh.

Ông Thuỷ nhiều năm liền túc trực cứu hộ tại khu vực ven biển đảo Lan Châu. Ảnh: T.T

Gắn bó với biển từ năm 16 tuổi, sau khi nghỉ nghề đi biển ở tuổi 50, ông Thuỷ xin vào làm cứu hộ và đã có hơn 13 năm trong nghề. Nhờ am hiểu quy luật con nước, nhiều năm nay ông được giao túc trực tại khu vực đảo Lan Châu, nơi được xem là đẹp nhất để chụp ảnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do có đá ngầm, sóng mạnh và dòng chảy phức tạp.

“Chỉ cần chủ quan là xảy ra chuyện”, ông nói, mắt vẫn không rời mặt nước.

Công việc đặc thù khiến ông gần như không có khái niệm nghỉ trưa suốt 4 tháng cao điểm du lịch. “Đây là khung giờ cấm tắm nhưng nhiều người vẫn xuống biển. Mình phải túc trực liên tục để nhắc nhở, nếu có sự cố còn kịp xử lý”, ông chia sẻ.

Mỗi mùa du lịch, ông sụt cân thấy rõ, từ 64kg xuống còn khoảng 58kg. Chỉ đến khi hết mùa, ông mới có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.

Nhân viên Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò luôn phải căng mình dưới nắng gắt, sẵn sàng ứng cứu khi du khách gặp nạn. Ảnh: T.T

Từ thực tế làm nghề, ông Thuỷ cho biết không ít du khách chủ quan, thậm chí phớt lờ cảnh báo. Ông kể lại trường hợp một nam du khách nhiều năm trước, bất chấp quy định, xuống tắm biển vào khoảng 12h trưa. Dù đã được nhắc nhở “không tắm trước 5h sáng, từ 11h30 đến 14h và sau 18h45, đồng thời tránh xa khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm”, người này vẫn buông lời thách thức.

“Những tình huống như vậy, chúng tôi không thể rời đi. Phải đứng đó quan sát cho đến khi họ lên bờ an toàn mới yên tâm”, ông nói.

Những ký ức về các ca cứu nạn vẫn còn nguyên trong ông. Khoảng 10 năm trước, vào đúng giờ trưa, hai nữ du khách trung niên (quê huyện Tân Kỳ cũ) mang theo phao hơi xuống tắm, bị sóng đánh dạt ra xa gần 1km. Khi phát hiện, ông Thuỷ lập tức lao xuống biển. Thời điểm đó chưa có mô tô nước, việc tiếp cận hoàn toàn bằng sức người.

“Bơi ra tới nơi thì tôi cũng đuối. Hai người kia hoảng loạn, một tay ôm phao, tay kia bóp chặt chai nhựa, chỉ kịp nói ‘được cứu rồi’”, ông nhớ lại.

Sau khi trấn an, ông hướng dẫn họ giữ chặt phao rồi bơi phía sau đẩy dần vào bờ, lợi dụng các mỏm đá để nghỉ lấy sức. Hành trình kéo dài hơn một giờ mới đưa được cả hai vào bờ an toàn. “Lúc đó họ ôm chầm lấy tôi, nói như được sinh ra lần thứ hai”, ông kể.

Biển cảnh báo khi tắm biển được cắm dọc bờ biển. Ảnh: T.T

Gần đây nhất, chiều 15/4, hai em nhỏ sinh đôi (11 tuổi, quê huyện Nam Đàn cũ) đi dạo cùng gia đình bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa khoảng 100m. Phát hiện sự việc, ông Thuỷ lao xuống nước nhưng sóng quá lớn, bơi ra đến khoảng 50m buộc phải quay lại vì nguy cơ kiệt sức. Cùng lúc, một số thuyền thúng của ngư dân tiếp cận nhưng gặp nhiều khó khăn.

Ngay lập tức, ông gọi hỗ trợ. Cách đó khoảng 1,5km, ông Mai Văn Hợi (55 tuổi, nhân viên trung tâm cứu nạn) điều khiển mô tô nước đến hiện trường. Trong điều kiện sóng lớn, phương tiện chao đảo liên tục, việc tiếp cận nạn nhân vô cùng nguy hiểm.

Ông Hợi kể phút cứu hai em sinh đôi gặp nạn tại biển Cửa Lò. Ảnh: T.T

Ông Hợi cứu được một cháu, bàn giao cho thuyền thúng rồi quay lại tìm cháu còn lại. “Nước chảy mạnh, nạn nhân đã chìm hẳn. May mắn vẫn nhìn thấy chùm tóc, tôi kéo lên kịp thời”, ông kể.

Hai em nhỏ sau đó được sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng trở lại vị trí bởi bãi biển vẫn còn đông người.

Ông Hợi điều khiển mô tô nước, nhắc nhở du khách không tắm quá xa bờ. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận, lực lượng cứu nạn tại Cửa Lò được tổ chức theo nhiều nhóm: nhóm quan sát trên cao, nhóm tuần tra xa bờ bằng mô tô nước và nhóm đi bộ dọc bãi biển. Cách phân công này giúp kiểm soát diện rộng, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố.

Chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn: duy trì lực lượng trực thường xuyên, trang bị phương tiện cứu hộ hiện đại, bố trí chòi quan sát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như đá ngầm, vùng nước sâu, dòng xoáy.

Tuy nhiên, theo các nhân viên trung tâm cứu nạn, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của du khách. “Biển đẹp nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Chỉ cần tuân thủ quy định, không tắm vào giờ cấm, không xuống khu vực có cảnh báo thì đã giảm được rất nhiều rủi ro”, ông Thuỷ nói.