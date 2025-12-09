Ngày 9/12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Sùng A Vảng (39 tuổi, trú xã Mường Chà). Đối tượng bị bắt sau 24 giờ gây án tại bản Mốc 4, xã Mường Chà.

Tại cơ quan điều tra, Sùng A Vảng khai nhận nghi ngờ bà Sùng Thị Chư (70 tuổi) làm "ma chài" khiến mẹ và con mình đau ốm. Từ nghi vấn này, Vảng nảy sinh ý định giết bà Chư để trả thù.

Đối tượng Sùng A Vảng tại cơ quan Công an. Ảnh: XĐ

Về diễn biến vụ án, tối 6/12, Vảng mang theo khẩu súng kíp tự chế đã chuẩn bị trước để phục kích. Đối tượng theo dõi và nổ súng bắn khi bà Chư vừa về đến cổng nhà.

Khoảng 0h30 ngày 7/12, bà Chư bị trúng đạn và gục ngã ngay trong sân. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế xã nhưng đã tử vong vào 10h cùng ngày.

Khẩu súng kíp tự chế Vảng đã dùng để bắn chết bà Chư. Ảnh: XĐ

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Sùng A Vảng là nghi phạm chính.

Ban đầu, Vảng quanh co chối tội và đưa ra nhiều lời khai gian dối tại trụ sở công an. Tuy nhiên, trước các bằng chứng nghiệp vụ, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.