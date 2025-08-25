Từ ngày 3/9, các dịch vụ ngân hàng tại quầy sẽ mở lại bình thường.

Trong thời gian nghỉ lễ, dịch vụ chuyển khoản thường liên ngân hàng sẽ tạm ngưng từ 16h ngày 29/8, các giao dịch sau thời gian này sẽ được thực hiện vào ngày 3/9.

Các khoản vay thấu chi cũng sẽ tạm ngưng từ 17h ngày 29/8, các đăng ký sau thời gian này sẽ được giải ngân vào ngày 3/9.

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 và chuyển tiền nội bộ ngân hàng vẫn hoạt động bình thường.

Các giao dịch rút tiền tại ATM, giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 vẫn được thực hiện trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nam Khánh

Với các giao dịch chuyển khoản định kỳ, nếu tài khoản đủ tiền, hệ thống trích thu bình thường đối với giao dịch chuyển khoản nội bộ. Giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 và chuyển khoản liên ngân hàng sẽ được xử lý vào ngày 3/9.

Nếu tài khoản không đủ tiền, hệ thống sẽ gửi cảnh báo, không tiếp tục trích tiền dù khách hàng có nộp tiền bổ sung sau đó.

Đối với giao dịch mở mới tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn, các giao dịch gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến thực hiện mở mới được một số ngân hàng tính lãi theo quy tắc: Mở mới từ 21h ngày 30/8 sẽ tính lãi từ ngày 31/8. Mở mới từ 20h ngày 31/8 sẽ tính lãi từ ngày 1/9. Mở mới từ 20h ngày 1/9 sẽ tính lãi từ ngày 3/9 (do 2/9 là ngày nghỉ lễ, không tính lãi).

Đối với chứng chỉ tiền gửi, khách hàng có thể thực hiện giao dịch linh hoạt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như kỳ nghỉ lễ/ngoài giờ hành chính, quá trình khớp lệnh có thể tạm thời gián đoạn, dẫn đến việc xử lý giao dịch bị chậm hơn so với thông thường.

Các sổ tiết kiệm trực tuyến đến hạn tất toán vẫn sẽ được tự động tái tục trực tuyến nếu khách có nhu cầu. Trường hợp tiết kiệm tại quầy, khách hàng thực hiện tất toán tại ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ (3/9) sẽ được hưởng lãi có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực gửi.

Tài khoản tiền gửi không tự động tái tục, hạn tất toán vào ngày 31/8 sẽ được tự động tất toán vào 00h cùng ngày. Hạn tất toán vào ngày 1-2/9 sẽ được tự động tất toán vào 23h ngày 31/8. Hạn tất toán vào ngày 3/9 sẽ được tự động tất toán vào 23h ngày 1/9. Thời gian được hưởng lãi có kỳ hạn sẽ được tính trên số ngày thực tế của khoản tiền gửi.