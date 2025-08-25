Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước...

Biển người cổ vũ các lực lượng hợp luyện tối 24/8. Ảnh: Thủy Ngọc

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kỷ niệm gây rối làm mất an ninh trật tự, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương bảo đảm công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; sẵn sàng triển khai lực lượng ứng phó khi xảy ra các tình huống về dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn vệ sinh môi trường; kiểm tra nước uống, nguyên liệu, thực phẩm sử dụng tại tất cả địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm; huy động các cơ sở y tế, bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ, nhân viên y tế hợp lý để tổ chức các tổ y tế ứng trực cấp cứu trong suốt thời gian và tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị, xe cứu thương; chỉ đạo một số cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng giường bệnh cho các tình huống, đặc biệt trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp lễ; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường; thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống, ô dù...

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lắp đặt nhà bạt ở sân ga Hà Nội giúp người dân có được sự chủ động trong điều kiện thời tiết thay đổi khi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Anh Dũng

TP huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh..., khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động thăm quan vui chơi giải trí khác và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp lễ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người, diễu binh, diễu hành và hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa.

Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương kiểm tra độ cứng, khả năng chịu lực, chịu tải của sân khấu, khán đài, nơi tập trung đông người, các phương tiện vận tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường, không để xảy ra chen lấn xô đẩy..., đảm bảo có những ngày vui an toàn trọn vẹn nhân Tết Độc lập của dân tộc.