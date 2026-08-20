Theo thông báo của các ngân hàng về thời gian nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2/9, giao dịch tại quầy sẽ tạm nghỉ trong hai ngày thứ Ba (1/9) và thứ Tư (2/9).

Các ngân hàng sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) với ngày nghỉ thứ Bảy (22/8).

Như vậy, các ngân hàng sẽ nghỉ giao dịch tại quầy trong 5 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9).

Các ngân hàng sẽ giao dịch trở lại tại quầy từ thứ Năm (3/9).

Nghỉ lễ 2/9, lưu ý gì khi chuyển tiền liên ngân hàng?

Các ngân hàng thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời lưu ý thời gian xử lý chuyển khoản thường liên ngân hàng trong dịp nghỉ.

Trong thời gian nghỉ lễ, khách hàng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số, thẻ và hệ thống ATM/POS của các ngân hàng.

Trong khi giao dịch chuyển khoản và chuyển khoản nhanh NAPAS 24/7 vẫn hoạt động bình thường trong kỳ nghỉ, khách hàng cần lưu ý thời gian xử lý đối với giao dịch chuyển khoản thường liên ngân hàng.

Trước kỳ nghỉ lễ, chuyển khoản thường liên ngân hàng sẽ được ngân hàng xử lý đến 16h ngày 27/8. Các giao dịch thực hiện sau thời điểm này sẽ được xử lý từ 5h ngày 3/9.