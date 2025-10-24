Chiều 24/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - nghi phạm chém hai người trọng thương tại xã Đăk Hà, Quảng Ngãi.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Tùng đang di chuyển trên xe khách BKS 77B-022.xx, lưu thông trên tuyến QL14, hướng từ xã Pờ Y đến xã Đăk Mar, Quảng Ngãi.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng bị bắt trên xe khách. Ảnh: C.A

Ngay lập tức, đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công an xã Đăk Tô tổ chức chốt chặn tại Km1509+500, xã Đăk Tô, Quảng Ngãi.

Đến 11h35, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe khách nghi vấn và nhanh chóng khống chế, bắt giữ nghi phạm Tùng.

Như đã đưa tin, khoảng 19h10 ngày 23/10, chị N.T.T. (SN 1978, trú Quảng Ngãi) và anh V.C.H. (SN 1988, quê Cà Mau) bị một người đàn ông cầm dao rựa xông vào phòng trọ tại tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, chém trọng thương.

Nghi phạm Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Nghi phạm Tùng từng có quan hệ tình cảm với chị T. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Tùng nhiều lần nhắn tin đe dọa. Tối 23/10, đối tượng đến phòng trọ tìm chị T. và gây án, sau đó bỏ trốn bằng xe máy.

Camera ghi lại cảnh Tùng cầm dao đi vào phòng trọ để chém chị T. và anh H.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, các bác sĩ xác định vết thương của chị T. quá nặng, nên đã khẩn trương chuyển chị vào Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc để điều trị. Anh H. bị thủng cơ hoành, thủng lá lách và hở ổ bụng. Hiện sức khỏe của cả hai nạn nhân đã ổn định.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.