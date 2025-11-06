Ngay sau khi xuất hiện thông tin cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại trụ T3, cầu Sông Lô. Ảnh: CACC

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Tại hiện trường, bước đầu, cảnh sát cho biết cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Ảnh: CACC

Theo cảnh sát, tại hiện trường, kiểm tra thực tế nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa vụ việc giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Móng cọc tại trụ T3 đã lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Ảnh: CACC

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, cầu Sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Hiện tại, mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc của các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Một số móng cọc khác cũng có tình trạng bong tróc bê tông, lộ cốt thép rỉ sét. Ảnh: CACC

Chiều 30/10, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã chủ trì hội nghị và nghe các đơn vị liên quan báo cáo biện pháp khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trước thực trạng của cầu Sông Lô, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã mời các nhà khoa học, chuyên gia về cầu đường, đơn vị tư vấn độc lập tổ chức khảo sát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Ông Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài. Chậm nhất trước mùa mưa năm 2026 phải hoàn thành xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân qua cầu Sông Lô như thiết kế ban đầu.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu Sông Lô đã xuất hiện hư hỏng từ sau mùa mưa bão 2024. Ảnh: Đức Hoàng

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, tháng 12/2024, kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam) cho thấy cầu Sông Lô đã xuất hiện hư hỏng sau mùa mưa bão.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ sông Lô dâng cao. Sau khi nước rút, ngày 27/10, Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế hiện trạng cầu. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi phát hiện sự cố hư hỏng cầu Sông Lô, ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu. Việc cấm này đã ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh của người dân hai bên sông.

Đến ngày 2/11, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo, cho phép xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu Sông Lô. Các phương tiện giao thông khi lưu thông qua cầu Sông Lô đi với tốc độ tối đa không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu.