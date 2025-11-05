Ngày 5/11, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị này đã bắt khẩn cấp Quách Văn Lập để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này dùng chiêu trò giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để lừa đảo cán bộ, chiến sỹ công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Quách Văn Lập. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, Quách Văn Lập từng làm bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh) và có hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu. Từ đó, Lập đã nghĩ ra chiêu trò giả danh người dân có nguồn tin về các đường dây buôn lậu để liên hệ báo công an qua tin nhắn SMS và Zalo.

Theo cảnh sát, bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, tự nhận “có nguồn tin nóng” và “muốn phối hợp để giúp Công an”, Lập đã tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các tỉnh, thành phố khác nhau.

Sau đó, Quách Văn Lập tự giới thiệu là người đang nắm bắt tình hình buôn lậu, đối tượng đưa hàng từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội, rồi “tuồn” hàng đi các tỉnh.

Sau khi lấy được lòng tin, Lập đề nghị cán bộ công an chuyển tiền “hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin” từ 5 đến 10 triệu đồng/lần. Ngay khi các cán bộ chuyển khoản, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chân tướng "siêu lừa" lộ diện sau tin nhắn cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Mới đây nhất, ngày 2/11, Quách Văn Lập nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

Nội dung tin nhắn của Quách Văn Lập với Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Trong tin nhắn, đối tượng tự xưng “người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu”, đồng thời xin số điện thoại của cảnh sát kinh tế để “trao đổi nghiệp vụ”.

Phát hiện nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của kẻ lạ, Đại tá Phạm Hải Đăng ngay lập tức chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung đối tượng.

Sau ít ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng là Quách Văn Lập, người từng có thời gian làm việc tại Quảng Ninh, hiện cư trú tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, toàn bộ hành vi lừa đảo của Lập được thực hiện từ xa qua điện thoại và mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai nhận, do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Trong đó, từ năm 2024 đến nay, y đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đặc biệt, trong các buổi hỏi cung, Lập vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng “muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu”, không thừa nhận hành vi trục lợi cá nhân.