Công an tỉnh Hưng Yên đang huy động lực lượng, khẩn trương truy bắt Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên), nghi phạm liên quan đến hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 14/1, khiến hai phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn tại hai địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Nghi phạm liên quan đến hai vụ án mạng đang được lực lượng chức năng truy tìm.

Vụ án đầu tiên xảy ra vào đầu giờ chiều 14/1 tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A, thuộc xã Như Quỳnh. Nạn nhân là một nữ công nhân 20 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Nghi phạm đã dùng dao tấn công nạn nhân nhiều nhát, gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng chiếm đoạt xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Không lâu sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển về thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Tại đây, một phụ nữ 44 tuổi, trú tại địa phương, bị đối tượng dùng dao tấn công vào vị trí hiểm yếu, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục cướp tài sản của nạn nhân và bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Kiều Ngọc Anh là nghi phạm gây ra cả hai vụ án. Đối tượng đã sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 của một nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn.

Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm, có khả năng tiếp tục gây án. Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nơi lẩn trốn của nghi phạm tuyệt đối không tự ý tiếp cận, mà nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an qua số điện thoại 113, Công an xã Như Quỳnh (anh Tùng, số điện thoại 0986.328.345) hoặc công an nơi gần nhất.

Đến tối muộn ngày 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm Kiều Ngọc Anh đã xuất hiện tại khu vực này và bỏ lại xe máy ven đường, sau đó tiếp tục lẩn trốn.

Xe máy của nghi phạm để lại ven đường ở Bắc Ninh. Ảnh: N.C

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm nghi phạm, đồng thời tiến hành rà soát nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giao thông và camera an ninh tại khu dân cư để phục vụ công tác điều tra, truy bắt.