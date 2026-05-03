Chiều nay (3/5), Công an xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khống chế Nguyễn Tấn Phước - nghi phạm trong vụ dùng dao sát hại vợ và con nhỏ khoảng 2 tháng tuổi.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: MĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân sống tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, bàng hoàng nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Nguyễn Tấn Phước.

Khi mọi người chạy đến, hiện trường hiện ra đầy kinh hãi. Phước đang cầm dao tấn công điên cuồng những người thân trong gia đình trong trạng thái kích động mạnh, mất kiểm soát hành vi.

Hậu quả của vụ việc khiến chị Đ.T.T (vợ Phú) và con nhỏ mới chỉ khoảng 2 tháng tuổi tử vong. Cha mẹ ruột của Phước cũng bị thương khi lao vào can ngăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt, khống chế nghi phạm Phước về trụ sở.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.