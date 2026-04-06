Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm đối tượng Vương Văn Lượng (tên phiên âm là Wang Wen Liang, SN 2007, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) do có liên quan đến vụ án nghiêm trọng trên địa bàn.

Đối tượng Vương Văn Lượng (tên phiên âm là Wang Wen Liang). Ảnh: CA

Theo hồ sơ điều tra, vụ án giết người và che giấu tội phạm đã xảy ra ngày 29/3 tại một địa điểm nằm trong hẻm đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng.

Qua quá trình rà soát và thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Vương Văn Lượng là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cung cấp đặc điểm nhận dạng của đối tượng để người dân và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt: chiều cao khoảng 1,65m, hớt tóc cao 2 bên, có hình xăm phủ kín hai tay và chân phải.

Để phục vụ công tác điều tra và sớm bắt giữ đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã gửi thông báo đến các cục nghiệp vụ Bộ Công an; công an và bộ đội biên phòng của 33 tỉnh, thành phố; các đơn vị nghiệp vụ, xã, phường trên địa bàn TPHCM.

Các đơn vị hoặc người dân khi phát hiện đối tượng Vương Văn Lượng, cần tiến hành mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) qua số điện thoại: 0918.209.038 (gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh).