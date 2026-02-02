Năm nay, kỳ nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026 của học sinh cả nước được đánh giá khá dài, với thời gian nghỉ phổ biến từ 11 đến 14 ngày tùy địa phương. Một số tỉnh như An Giang, Lâm Đồng và Quảng Ninh cho học sinh nghỉ tới 14 ngày, thậm chí có nơi thời gian nghỉ thực tế còn kéo dài hơn do trùng cuối tuần. Trong khi đó, Hà Nội hiện là địa phương có lịch nghỉ ngắn nhất, chỉ 5 ngày theo kế hoạch (tính cả cuối tuần là 9 ngày).

Chính kỳ nghỉ kéo dài này khiến nhiều gia đình băn khoăn giữa việc để con nghỉ ngơi trọn vẹn hay duy trì học tập nhằm tránh “đứt nhịp” trước các kỳ kiểm tra, thi cử ngay sau Tết.

Chị Nhung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có con gái đang học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi, xét tuyển đại học. Nghe con nói Tết năm nay sẽ “án binh bất động”, dành trọn kỳ nghỉ để ôn thi, chị vừa thương vừa lo. Đặc biệt, con chị vừa đăng ký thành công đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra chỉ vài tuần sau Tết.

“Tôi hiểu con áp lực, nhưng đây cũng là cái Tết cuối cùng của thời ‘trẻ con’. Nếu chỉ cắm đầu học mà bỏ lỡ thời gian đi chúc Tết ông bà, họ hàng thì cũng tiếc. Tôi động viên con vẫn nên cân bằng, mỗi ngày học vài giờ để không đứt quãng kiến thức, còn lại dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi với gia đình”, chị Nhung chia sẻ.

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Ở chiều ngược lại, chị Lý, phụ huynh có con học cấp 2 tại một trường tư ở Cầu Giấy, Hà Nội, lại chọn cách “giữ nếp” học tập xuyên Tết. Theo chị, con cần dành ít nhất 2-3 giờ mỗi ngày để ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ II diễn ra ngay sau dịp nghỉ.

“Dịp nghỉ dài, nếu cho con xả hơi hoàn toàn thì rất dễ quên kiến thức, mất nhịp. Tôi muốn con duy trì thói quen học tập hằng ngày, như cứ 19h30 tối là ngồi vào bàn học. Đó là kỷ luật cần thiết để đạt mục tiêu lâu dài”, chị Lý nói.

Chị chia sẻ từng có năm cho con “xõa” hết mình dịp Tết, sau đó đi học lại, con không chỉ quên nhiều kiến thức quan trọng mà còn mất luôn nếp sinh hoạt. Suốt cả tuần sau khi trở lại trường, cả gia đình bị xáo trộn vì ăn ngủ, học hành đảo lộn. Bố mẹ, con cái phải hò hét nhau mỗi sáng, trong khi trước đó chị đã tốn rất nhiều thời gian rèn con vào khuôn.

Hai câu chuyện, hai lựa chọn khác nhau nhưng đều phản ánh một thực tế: Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà với nhiều gia đình, đó còn là khoảng thời gian giằng co giữa nhu cầu nghỉ ngơi và áp lực học hành.

Vậy trong kỳ nghỉ Tết dài, lại sát các kỳ thi quan trọng, trẻ nên được nghỉ đúng nghĩa hay vẫn cần duy trì học tập để không tụt lại? Ép học có khiến con thêm căng thẳng, phản tác dụng? Hay chỉ cần một nhịp ôn tập nhẹ nhàng để trẻ không “đứt quãng” và dễ trở lại guồng khi đi học?

Trên thực tế, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau: Học sinh cuối cấp chịu sức ép thi cử lớn, trong khi học sinh nhỏ tuổi lại cần thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm không khí Tết trọn vẹn. Bởi vậy, câu chuyện không đơn giản là “học hay nghỉ”, mà là làm sao để cân bằng giữa kỷ luật và thư giãn, giữa mục tiêu dài hạn và tuổi thơ của con trẻ.

VietNamNet mở diễn đàn “Có nên ép trẻ học dịp nghỉ Tết?”, mời phụ huynh, giáo viên, chuyên gia và bạn đọc cùng chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm để tìm ra cách ứng xử hợp lý nhất: Học thế nào để không áp lực, nghỉ ra sao để không mất nhịp, giúp trẻ bước vào học kỳ mới với tinh thần thoải mái và hiệu quả.

Bạn đọc có thể gửi ý kiến chia sẻ về Email: Bangiaoduc@vietnamnet.vn.