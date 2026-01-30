Theo đó, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định chi tiền hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2026 theo nhiều mức.

Cụ thể, trường hỗ trợ cho sinh viên chính quy dịp Tết Nguyên đán mỗi em 100.000 đồng.

Riêng với các sinh viên chính quy ở lại các Khu ký túc xá dịp Tết Nguyên đán năm 2026, nhà trường hỗ trợ thêm 500.000 đồng/em.

Nhà trường cũng hỗ trợ các sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, không nơi nương tựa, tàn tật 500.000 đồng/em.

Theo kế hoạch, Ban Giám hiệu nhà trường cũng sẽ đi chúc Tết tại các giảng đường và lì xì các lớp học phần với mức 200.000 đồng/lớp.

Học viện Tài chính cũng cho biết sẽ lì xì mỗi sinh viên, học viên 100 nghìn đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, Trường ĐH Ngoại thương cho biết, tất cả sinh viên chính quy của nhà trường sẽ được nhận khoản tiền lì xì 100 nghìn đồng/người nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Khoản tiền lì xì cho sinh viên nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường và là hoạt động thường niên nhiều năm nay.

Theo tính toán của Trường ĐH Ngoại thương, khoảng 15.000-16.000 sinh viên chính quy của toàn trường sẽ được nhận lì xì. Như vậy, nhà trường dự kiến chi hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động này. Sinh viên sẽ nhận tiền mừng tuổi thông qua lớp trưởng, bằng hình thức chuyển khoản, trước khi các em về nghỉ Tết.

ĐH Công nghiệp Hà Nội cho hay, nhà trường cũng sẽ có lì xì đầu năm cho tất cả sinh viên, học viên dịp đầu xuân năm mới với mức 100 nghìn đồng/em. Dự kiến ngày 23/2/2026 (tức ngày 7 âm lịch) - ngày đầu tiên trở lại trường sau dịp nghỉ Tết, sinh viên, học viên sẽ nhận được khoản lì xì này thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Trước Tết, ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng sẽ có những suất quà cho sinh viên khó khăn. Theo kế hoạch, từ ngày 27-29/1, nhà trường tặng các sinh viên mồ côi hoặc khuyết tật phần quà trị giá 500 nghìn đồng/suất để các em về quê ăn Tết. Dự kiến, nhà trường sẽ trao 68 suất quà, tổng giá trị 34 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của trường cũng đã hỗ trợ những phần quà trị giá 300 nghìn đồng/suất tới các sinh viên mồ côi, gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.