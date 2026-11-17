Tại Gia Lai, nghi thức cúng Vua Gió (Pơtao Angin) của người Jrai vừa được phục dựng, góp phần gìn giữ nét văn hóa tâm linh độc đáo của cộng đồng.

Ngày 16/11, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức phục dựng nghi thức cúng Vua Gió (Pơtao Angin) của đồng bào Jrai tại thôn Plei A Măng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030).

Biểu diễn cồng chiêng tại lễ phục dựng nghi thức cúng Vua Gió tại xã Phú Thiện. Ảnh: Trần Hoàn

Theo phong tục, lễ vật dâng cúng gồm heo, rượu ghè, nước, cơm... Sau khi chuẩn bị chu đáo, thầy cúng Rah Lan Bĩ cất lời khấn: “Hỡi thần linh, hỡi Vua Gió linh thiêng. Hôm nay, dân làng Plei Chrung, Plei Rbai xin dâng lên Vua con heo to và ghè rượu lớn. Mời Vua uống trước, chúng tôi uống sau. Mong Vua phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân buôn làng được bình yên, ấm no và hạnh phúc”.

Một trong những chi tiết đặc biệt của nghi lễ là hình ảnh những người phụ nữ, vốn là con cháu Vua Gió, đồng loạt đến bên mộ Vua, hất những ly nước lên không trung. Hành động này tượng trưng cho việc cầu mưa, gửi gắm mong ước nguồn nước dồi dào, tưới mát ruộng đồng. Sau đó, họ ôm mặt khóc thương, thể hiện tình cảm nhớ nhung đối với người đã khuất.

Tiếp đó, thầy cúng dùng bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống ngụm đầu tiên. Các phụ tá, khách mời và người dân lần lượt thưởng thức rượu ghè, tạo sự gắn kết cộng đồng, khép lại phần nghi lễ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Vua Gió (Pơtao Angin) là biểu tượng văn hóa tâm linh đặc biệt trong đời sống của người Jrai, gắn với quan niệm về thiên nhiên, thời tiết và mùa màng. Nghi thức cúng không chỉ thể hiện lòng thành kính, ước vọng về cuộc sống no đủ mà còn phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Việc phục dựng nghi thức cúng Vua Gió góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Jrai, đồng thời khôi phục không gian thực hành văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để các nghệ nhân, già làng trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Sau phần lễ, người dân và các nghệ nhân còn tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống, góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.