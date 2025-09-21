Chị Nguyễn Thu Anh (35 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Tôi vừa nghỉ việc được 1 tháng để chờ xuất cảnh theo diện hôn phu bảo lãnh (visa F1). Trước đây, tôi đã đóng BHXH được 9 năm.

Vậy tôi có được rút BHXH một lần ngay không? Nếu được thì cần chuẩn bị giấy tờ gì và thời gian giải quyết bao lâu?.

Ảnh minh họa.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VPLS Tinh Thông Luật trả lời: Theo quy định tại Luật BHXH 2024, người tham gia BHXH trước 1/7/2025 nếu nghỉ việc đủ 12 tháng và chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được quyền rút BHXH một lần.

Người tham gia BHXH từ 1/7/2025 trở đi: Không được hưởng BHXH một lần, trừ một số trường hợp đặc biệt như: Ra nước ngoài để định cư. Đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH. Bị bệnh hiểm nghèo, hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Như vậy, trường hợp của chị Thu Anh ra nước ngoài định cư theo diện kết hôn thì được rút BHXH một lần ngay sau khi nghỉ việc, không cần chờ đủ 12 tháng.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: Sổ BHXH (bìa và tờ rời). Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu 14-HSB). Căn cước công dân.

Giấy tờ chứng minh định cư ở nước ngoài (một trong các loại sau, có dịch và công chứng/chứng thực hợp lệ): Hộ chiếu do nước ngoài cấp.Thị thực định cư.

Giấy xác nhận/thẻ thường trú, cư trú dài hạn (từ 5 năm trở lên). Giấy xác nhận đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài. Giấy xác nhận thôi quốc tịch Việt Nam (nếu có).

Nộp hồ sơ ở đâu?

Tại cơ quan BHXH nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú). Nếu sắp xuất cảnh gấp, người lao động có thể ủy quyền hợp pháp cho người thân nộp và nhận tiền thay.

Thời gian giải quyết

Theo Điều 107, Luật BHXH 2014 (vẫn đang áp dụng cho thủ tục này): Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH phải chi trả tiền BHXH một lần. Trường hợp từ chối, cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, chị Thu Anh hoàn toàn có thể rút BHXH một lần trước khi định cư ở nước ngoài theo diện kết hôn. Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết nhanh, và có thể ủy quyền nếu không thể trực tiếp làm việc tại Việt Nam.