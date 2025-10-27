Sau khi hợp nhất từ ba xã Phú Sơn, Nghĩa Hành và Tân Hương, xã Nghĩa Hành có hơn 22 nghìn dân, diện tích tự nhiên 112 km² và trở thành một trong những xã có quy mô lớn nhất của tỉnh Nghệ An.

Xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, lại chịu tác động của đại dịch, thiên tai và biến động thị trường, song chỉ trong vài năm, xã Nghĩa Hành đã khẳng định sức bật mới, thể hiện khát vọng phát triển bền vững.

Những năm qua, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở Nghĩa Hành đã trở thành động lực mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong toàn dân. Từ việc tuyên truyền, vận động đến tổ chức thực hiện, cấp ủy và chính quyền xã luôn lấy dân làm trung tâm, nhân dân là chủ thể của mọi hoạt động. Mỗi thôn, xóm, chi bộ đều có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa nếp sống văn minh, đoàn kết.

Các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, từ giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế đến nhà văn hóa. Nhiều công trình hoàn thành bằng nguồn vốn Nhà nước kết hợp đóng góp tự nguyện của nhân dân. Đường làng được bê tông hóa, hệ thống kênh mương kiên cố, điện thắp sáng đường quê, mạng viễn thông phủ kín, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội.

Từ một xã thuần nông, Nghĩa Hành đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Kinh tế rừng và kinh tế trang trại phát triển mạnh, hình thành nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng trồng cây ăn quả, rau màu hàng hóa, nuôi trồng thủy sản trên mặt nước. Công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ cũng khởi sắc, trở thành những trụ cột mới trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Song hành với phát triển kinh tế, Nghĩa Hành chú trọng công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hệ thống Một cửa điện tử hoạt động hiệu quả, người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí, nâng cao sự hài lòng. Chính quyền xã xác định đây là bước đi quan trọng để tiến tới mô hình chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực quản trị địa phương.

Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chuyển biến rõ nét. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” duy trì, lan tỏa nếp sống văn minh, đoàn kết, tương trợ. Hoạt động thể thao, văn nghệ, lễ hội truyền thống được khôi phục, góp phần giữ gìn bản sắc quê hương. Các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi kết nối người dân và truyền cảm hứng cống hiến.

Giáo dục, y tế, an sinh xã hội luôn được Nghĩa Hành đặt ở vị trí trung tâm. Cơ sở vật chất trường học được nâng cấp, trang thiết bị dạy học hiện đại, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, các chương trình phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân triển khai kịp thời. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, tinh thần “gần dân, trọng dân” được thể hiện rõ trong hoạt động điều hành. Cấp ủy, chính quyền xã duy trì đối thoại định kỳ với nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị từ cơ sở. Cán bộ trực tiếp xuống thôn, dự sinh hoạt chi bộ, cùng người dân bàn và làm những việc thiết thực như mở đường, cải tạo kênh mương, xây nhà văn hóa, trường học. Mỗi chính sách, mỗi công trình đều được người dân tham gia, giám sát và phản biện, tạo nên sự đồng thuận cao.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Nghĩa Hành đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới và hướng tới phát triển bền vững, toàn diện. Hướng đi ấy khơi dậy nội lực và phát huy tinh thần đoàn kết của toàn dân – nền tảng để xã vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.