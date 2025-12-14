Sau khi hợp nhất từ ba xã Phú Sơn, Nghĩa Hành và Tân Hương, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An mang diện mạo mới. Xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, cộng thêm thách thức từ dịch bệnh, thiên tai và biến động kinh tế, nhưng địa phương đã ghi nhận những chuyển động tích cực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, hình thành nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kinh tế của xã duy trì mức tăng trưởng ổn định. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, trong đó kinh tế rừng, chăn nuôi trang trại, gia trại và nuôi trồng thủy sản được tổ chức theo quy hoạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đời sống tinh thần của người dân xã Nghĩa Hành ngày càng được nâng cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo nên nguồn lực nội sinh mạnh mẽ. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư bài bản. Nhiều công trình phúc lợi hoàn thành từ sự kết hợp giữa nguồn vốn nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, qua đó mở rộng cơ hội phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện rõ rệt chất lượng sống.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Nghĩa Hành chú trọng công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là tiền đề để từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai, khoáng sản và nguồn nhân lực.

Trên địa bàn xã, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo sức lan tỏa lớn, góp phần định hình nếp sống mới. Hoạt động thể thao, văn nghệ, lễ hội truyền thống được duy trì, làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường gắn kết cộng đồng. Hạ tầng thông tin truyền thông phát triển nhanh, internet phủ tới hầu hết các xóm, hỗ trợ mạnh mẽ cho chuyển đổi số.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghĩa Hành xác định mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu, xã tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kiến nghị từ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong mọi hoạt động.

Định hướng trọng tâm gồm cải cách hành chính, chuyển đổi số, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế; phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng, nông nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ này là trụ cột để Nghĩa Hành tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm sáng về nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới.