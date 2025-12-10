Sáp nhập từ 4 xã Tam Phước, Tam An, Tam Lộc và Tam Thành, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng có các lợi thế đặc biệt khi toàn bộ địa bàn đều đã hoàn thành chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nâng cao. Đây là nền tảng để địa phương định hình hướng đi mới, rộng mở hơn và đòi hỏi những bước chuyển mạnh mẽ trong quản trị, tổ chức sản xuất và huy động nguồn lực.

Ngay sau khi vận hành mô hình quản lý, Tây Hồ ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã giữ vững 19/19 tiêu chí chuẩn và đạt 12/19 tiêu chí nâng cao. 13/19 thôn đã được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 thôn còn lại đang gấp rút hoàn thiện. Đó là bước tiến quan trọng, phản ánh hiệu quả của việc quy hoạch tập trung và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông hay an ninh trật tự đều được củng cố. Sự thống nhất quy mô quản lý giúp các tuyến đường được nâng cấp đồng bộ, công trình thủy lợi vận hành ổn định hơn, trường học và thiết chế văn hóa được đầu tư theo nhu cầu thực tiễn của toàn xã. Từ đó, chất lượng phục vụ người dân được cải thiện.

Tây Hồ thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Hồ nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

UBND xã Tây Hồ xây dựng hai nhóm nhiệm vụ là nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn hạn chế. Trọng tâm là rà soát quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xác định vị trí, chức năng của trung tâm xã mới; tạo động lực phát triển dựa trên kết nối giao thông liên vùng thuận lợi hơn sau sáp nhập. Địa phương cũng đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến 2035.

Cùng với đó, Tây Hồ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và thị trường. Các doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư vào sản xuất hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ ở những vùng thuận lợi. Nhiều sản phẩm OCOP tiếp tục được hỗ trợ nâng hạng, đồng thời xã định hướng xây dựng thêm các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao, dưa hấu, sen, nấm bào ngư, rau sạch hay hồ tiêu.

Trong lĩnh vực hạ tầng, xã Tây Hồ ưu tiên các dự án giao thông, nước sạch, viễn thông, trường học, trạm y tế… phù hợp tiêu chí nâng cao và theo hướng hiện đại. Việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình khác nhau sẽ giúp địa phương có điều kiện hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu.