Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026 vẫn tổ chức tại sân bay Gia Lâm, phường Long Biên, TP Hà Nội, dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ 10 đến 13/12/2026.

Triển lãm năm nay có chủ đề: “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển” (Peace, Friendship, Cooperation for mutual development).

Ban tổ chức nghiên cứu khả năng mời các đội bay quốc tế trình diễn bay tại triển lãm, như: Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Vương quốc Anh...

Các tiêm kích trình diễn tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 năm 2024

Dự kiến Việt Nam mời 170 đoàn khách, đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Về thành phần khách mời quốc tế, dự kiến gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng/Tư lệnh lực lượng quốc phòng; các Tư lệnh: Lục quân, Không quân, Hải quân các nước ASEAN; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội các nước: Lào, Trung Quốc, Nga, Cuba, Triều Tiên; Chủ tịch Phân ban trong Ủy ban liên chính phủ/Ủy ban Hỗn hợp Nga, Belarus.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ mời lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng của các nước thiết lập cơ chế hợp tác/quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với Việt Nam; Tư lệnh lực lượng quốc phòng một số nước là thành viên cơ chế Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CHODS).

Bên cạnh đó, thành phần còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng/Thư ký Quốc phòng (đối tác chủ trì đối thoại) các nước có cơ chế Đối thoại Chiến lược/Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; Đối tác Chiến lược; Đối tác toàn diện với Việt Nam.

Khách mời còn có thân nhân người có công với cách mạng; các lão thành cách mạng, nhân dân tham quan triển lãm.

Về hoạt động trưng bày, giới thiệu, trong nhà dự kiến sẽ trưng bày hệ thống vũ khí, trang bị do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất; vũ khí trang bị, sản phẩm công nghiệp quốc phòng của các công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước.

Ngoài trời, dự kiến trưng bày vũ khí, trang bị có trong biên chế của QĐND Việt Nam; vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất; trang bị của các đối tác nước ngoài; công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hội thảo chuyên đề, hội thảo khoa học để trao đổi, thảo luận các chủ đề về kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng; giới thiệu thành tựu kinh tế - quốc phòng; quảng bá về lịch sử, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.