Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu tại phiên toàn thể 1 với chủ đề “Xây dựng hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc mong muốn đóng góp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nền văn minh nhân loại.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tại phiên khai mạc diễn đàn. Ảnh: BQP

Trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tôn trọng lịch sử, hướng tới tương lai hòa bình và cùng phát triển theo xu thế của thời đại là điều tất yếu.

Quân đội Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, hợp tác với các bên để tìm kiếm những giải pháp lâu dài, vì hòa bình, an ninh, ổn định và tiến bộ. Hòa bình vẫn là xu thế chủ đạo của thời đại, song thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp. Trong bối cảnh đó, quân đội đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng để bảo vệ hòa bình và công lý.

Ông Đổng Quân đề xuất các định hướng lớn đó là: Duy trì các giá trị lịch sử; cải cách và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu; bảo vệ hòa bình và công lý; củng cố hòa bình thông qua hành động thực chất.

Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể 1, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng một thời đại đặc biệt, một kỷ nguyên đầy biến động nhưng cũng tràn đầy cơ hội.

Chưa bao giờ nhân loại có được những thành tựu khoa học - công nghệ vượt bậc như hiện nay. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, nếu biết tận dụng, đều có thể rút ngắn khoảng cách, vươn lên cùng hòa nhập vào dòng chảy phát triển chung của thế giới...

Bộ trưởng nhìn nhận, song hành với cơ hội là những thách thức. Trên bình diện quốc tế, cạnh tranh chiến lược, tư tưởng cường quyền, đơn phương áp đặt, tác động sâu sắc đến cấu trúc và quản trị an ninh toàn cầu. Những bất đồng lợi ích, nếu không được xử lý thỏa đáng, có thể biến thành xung đột, tạo ra vòng xoáy đối đầu nguy hiểm.

Các điểm nóng khu vực, từ xung đột vũ trang cho đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa hòa bình, ổn định chung.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, để xây dựng một hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý không thể thiếu vai trò của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc phòng thực chất.

“Chỉ khi các quốc gia cùng ngồi lại với nhau, cùng tôn trọng luật lệ chung, cùng chia sẻ trách nhiệm, thì những nguyên tắc cơ bản mới có thể biến thành hiện thực. Trong bối cảnh thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng đan xen, chủ nghĩa đa phương không chỉ là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu để duy trì hòa bình và ổn định.

Hợp tác quốc phòng, với tinh thần minh bạch, tự vệ và vì lợi ích chung, sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nguyên tắc và hành động”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: BQP

Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên nền tảng của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bao trùm, bình đẳng, lấy người dân làm trung tâm, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đây không chỉ là phương thức hợp tác, mà còn là nền tảng giúp các quốc gia cùng chung sống hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng trong một thế giới ngày càng gắn kết và phức tạp.

Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc giá trị của hợp tác quốc tế và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa trong nhiều chủ trương và quyết sách lớn của Việt Nam.

Việc duy trì và tăng cường chủ nghĩa đa phương là yếu tố tiên quyết, sống còn để giải quyết thách thức mang tính toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể ứng phó hiệu quả nếu đứng một mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng cần kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương để bảo đảm một cấu trúc an ninh toàn cầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Cần thúc đẩy hợp tác thực chất trong các vấn đề có tính toàn cầu, nhất là lĩnh vực an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Ông cho rằng cần hiện đại hóa các thể chế đa phương, thúc đẩy cải cách Liên Hợp Quốc, nhất là Hội đồng Bảo an, để bảo đảm năng lực ứng phó kịp thời với mọi cuộc khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu và bảo đảm tiếng nói của các nước nhỏ và các quốc gia đang phát triển được lắng nghe một cách đầy đủ.

Ngoài ra tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm giữa các cường quốc, cũng như giữa các nước lớn với các nước đang phát triển, giữa các nền văn minh và hệ tư tưởng, để cùng tạo lập một tương lai chung - nơi khác biệt không phải là mâu thuẫn, mà là cơ hội để thu hẹp khác biệt và bổ trợ cho nhau.

Các quốc gia, các tổ chức quốc tế cần cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt để hợp tác cùng nhau chung tay xây dựng một cơ chế mở, dung nạp, nhất là cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng - an ninh - ngoại giao với hình thức linh hoạt.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, để những định hướng trên trở thành hiện thực, cần một nền tảng bền vững, được tôn trọng rộng rãi và có giá trị phổ quát - đó chính là luật pháp quốc tế.

Việt Nam cam kết tiếp tục là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp cho nỗ lực chung xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, công bằng và bền vững.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba vào năm 2026. Ông mong muốn bạn bè quốc tế, các nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ.