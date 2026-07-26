Theo các nguồn tin pháp lý ngày 22/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án đối với người phụ nữ 67 tuổi, từng là giáo sư Trường Dược, Đại học Sungkyunkwan.

Trong giai đoạn 2016-2017, bà chỉ đạo sinh viên thực hiện các thí nghiệm trên động vật phục vụ đề tài nghiên cứu của con gái, sau đó viết bài nghiên cứu dựa trên kết quả thí nghiệm. Bài báo này giúp con gái bà trúng tuyển Khoa Nha khoa, Đại học Quốc gia Seoul năm 2018.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ở quận Seocho, Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo The Korea Times, trong phán quyết hồi tháng 5, Tòa án Tối cao giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù đối với cựu giáo sư và 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với con gái bà.

Cựu giáo sư cũng bị xác định đã chỉ đạo sinh viên can thiệp vào một số dữ liệu nhằm củng cố giả thuyết nghiên cứu.

Trong khi đó, con gái bà được ghi tên là đồng tác giả bài báo dù chỉ tham gia các thí nghiệm với tư cách quan sát viên khoảng 2-3 lần. Cô cũng nhận giải thưởng cho bài nghiên cứu được đăng trên một tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Cựu giáo sư bị Đại học Sungkyunkwan sa thải vào tháng 6/2019. Hai tháng sau, Đại học Quốc gia Seoul hủy quyết định tuyển sinh đối với con gái bà.