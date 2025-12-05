Gia đình cho biết nữ nghiên cứu sinh đã hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá, nhận thông báo đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng lại không được trao bằng trong buổi lễ do Thống đốc Thaawarchand Gehlot chủ trì. Trở về nhà, cô uống nhiều thuốc ngủ vì cho rằng bản thân bị xúc phạm và chịu áp lực tinh thần. Hiện cô được điều trị tại Bệnh viện BIMS ở Belagavi.

Nghiên cứu sinh nói rằng dù đáp ứng mọi yêu cầu và tên đã nằm trong danh sách được Thống đốc phê duyệt, một số lãnh đạo trường vẫn “cố tình không trao bằng”. Cô còn cho biết mình bị gây khó dễ sau khi gửi đơn khiếu nại giảng viên hướng dẫn, Giáo sư K.L.N.Murthy.

Chồng cô cáo buộc hiệu trưởng và thư ký trường phải chịu trách nhiệm. “Nếu vợ tôi gặp chuyện gì, tôi sẽ tìm đến trường để kết thúc mọi việc”, anh nói.

Theo The New Indian Express, trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Đại học Rani Channamma khẳng định không hề thu hồi hay từ chối công nhận học vị của nghiên cứu sinh. Trường cho biết cô bắt đầu chương trình tiến sĩ tháng 11/2021, nộp luận án ngày 18/3/2025, bảo vệ ngày 10/5/2025 và được cấp thông báo công nhận học vị trong cùng ngày.

Nhà trường xác nhận tên cô có trong Sổ danh sách đủ điều kiện nhận bằng do Thống đốc phê duyệt. Tuy nhiên, bằng bản giấy tạm thời chưa được trao vì nhà trường đang chờ kết quả điều tra liên quan đến đơn khiếu nại đối với Giáo sư Murthy.

“Quy trình được thực hiện minh bạch. Trường áp dụng chính sách không khoan nhượng với mọi khiếu nại và sẽ thực hiện theo quyết định của Hội đồng sau khi có kết luận”, thông cáo nêu.