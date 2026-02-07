Nghị quyết Đại hội 14 nêu rõ, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Đại hội 14 đồng ý không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban chấp hành Trung ương khóa 14 chỉ đạo nghiên cứu tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội 15 của Đảng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện. Ảnh: Phạm Hải

Về công tác nhân sự, Trung ương khóa mới gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, Đại hội nêu rõ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Đại hội cũng xác định tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc nhận diện sớm, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đại hội nhấn mạnh cần khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, kiên quyết tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng sức sản xuất, mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực… cũng là quan điểm chỉ đạo được Đại hội xác định.

Đại hội nhấn mạnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD

Với mục tiêu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về kinh tế, mục tiêu là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 được Đại hội đề cập là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, bảo đảm quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Ngoài ra, Đại hội định hướng xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Cùng với đó, Đại hội định hướng hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; quản lý phát triển xã hội bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đại hội cũng đề cập mục tiêu có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh; đồng thời cần nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội 14 nêu quyết tâm đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới được đề cập trong nghị quyết Đại hội là ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Mặt khác, Đại hội quán triệt đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài và tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước.

Về các đột phá chiến lược, nghị quyết nêu rõ trong nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng cần tập trung vào 3 nội dung then chốt.

Một là đột phá mạnh mẽ về thể chế, khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực.

Hai là tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đi kèm với đó, nghị quyết nêu rõ cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống".

Ba là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển.

Xem toàn văn Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng TẠI ĐÂY