Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 15/9, Bộ Công an cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), nhóm này đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Đối tượng Bùi Quang Minh. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3, nhóm đối tượng do Bùi Quang Minh (1991, Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc, Lê Văn Thành và đồng phạm đã xây dựng ứng dụng WorldMall.app, tự phát hành đồng tiền mã hoá WM và các gói đầu tư NFT.

Chúng cam kết lợi nhuận từ 8% đến 21%/tháng, quảng bá rầm rộ qua các hội thảo, livestream và mạng xã hội để dụ dỗ người dân. Kết quả hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo và mất trắng hàng tỷ đồng, do đối tượng ngắt kết nối hệ thống khiến nhà đầu tư không thể rút vốn.

Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lực lượng công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết đã hỗ trợ quá trình điều tra của Cục Cảnh sát hình sự thông qua ChainTracer. Đây là chương trình phát hiện, truy vết các dự án có dấu hiệu gian lận và lừa đảo về tài sản mã hóa do VBA và công ty Chống lừa đảo phát triển.

Các phân tích liên quan đến WorldMall.app của ChainTracer giúp cơ quan công an tham khảo thêm khi rà soát các ví điện tử có dấu hiệu bất thường và mối liên hệ giữa các tài khoản.

Các mô hình kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong lừa đảo trên không gian mạng. Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.