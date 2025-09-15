Ngày 15/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), nhóm này đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Ban Chuyên án họp bàn công tác đấu tranh chuyên án. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988) và Lê Văn Thành (SN 1988, cùng trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú phường Long Biên, Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (SB 1973, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn, lãi suất từ 8 - 21%/năm.

Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia.

Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh.

Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cục CSHS khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.