Trước đó, từ đầu giờ sáng, lượng lớn phương tiện từ khu vực Tây Bắc đổ về trung tâm, dồn lên trục Trường Chinh, di chuyển chậm để hướng về cửa ngõ Cộng Hòa.

Để giải tỏa áp lực dồn nén từ phía Trường Chinh đổ sang, lực lượng Đội CSGT Tân Sơn Nhất ứng trực 100% quân số tại các giao lộ, thử nghiệm điều tiết giao thông đảo chiều.

Hướng từ An Sương về trung tâm TPHCM được mở rộng lên 4 làn xe (gồm 2 làn sát nhà dân và 2 làn giữa tim đường), trong khi hướng ngược lại về An Sương được thu gọn còn 2 làn.

Ô tô, xe máy chạy vào hai làn giữa tim đường, được phân cách bằng dải thép cố định để hạn chế cắt ngang, chuyển làn đột ngột.



Các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông thuận lợi trên đường Cộng Hoà theo hướng vào trung tâm TPHCM

Sau khi thoát khỏi khu vực ùn ứ trên đường Trường Chinh, các phương tiện di chuyển vào khu vực được điều chỉnh phân làn mới. Việc tổ chức lại giao thông giúp phân tách dòng xe và giảm áp lực trên các tuyến đường.

Tại điểm nóng kẹt xe cầu vượt Hoàng Hoa Thám, dòng xe thuận lợi di chuyển theo cả hai hướng vào trung tâm TPHCM và ra An Sương.

Đường Cộng Hòa không xảy ra ùn tắc cục bộ hay kẹt xe tại các điểm nóng như nút giao cầu vượt Hoàng Hoa Thám, nút giao Ấp Bắc…

Dù ngày mai (15/5) phương án mới mới chính thức áp dụng, việc chạy thử trong sáng nay khiến một số tài xế còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dưới sự phân luồng từ xa của CSGT, dòng xe nhanh chóng ổn định và di chuyển trật tự.

Anh Vũ Ngọc Quyết (ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), tài xế ô tô thường xuyên đi qua tuyến đường này, cho biết bất ngờ khi sáng nay CSGT đã triển khai phân luồng thử nghiệm.

"Đường rất thoáng, xe chạy liên tục, không còn phải dừng chờ lâu như trước dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám", anh nói.

Tuy nhiên, giao thông ghi nhận xung đột nhẹ tại giao lộ Cộng Hòa – 18E (cửa ngõ vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất). Do đoạn từ Cộng Hòa đến nút giao Út Tịch dài khoảng 200m chưa hoàn thiện lắp đặt dải phân cách thép, khiến tốc độ dòng xe chậm lại, dẫn đến ùn ứ nhẹ cục bộ.

Lực lượng Đội CSGT Tân Sơn Nhất túc trực để hỗ trợ, phân luồng giao thông tại giao lộ Cộng Hòa - 18E.

Trao đổi nhanh với phóng viên tại hiện trường, một chiến sĩ Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, người dân dù có chút bỡ ngỡ ban đầu nhưng chấp hành rất tốt hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Từ ngày mai (15/5), đoạn đường Cộng Hòa dài 2,5km từ nút giao Út Tịch đến Trường Chinh sẽ được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe đầu tiên tại TPHCM.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giải pháp này nhằm tối ưu mặt đường hiện hữu, tăng năng lực thông hành cho trục Cộng Hòa vốn thường xuyên quá tải mà không cần mở rộng tuyến.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống barie đảo chiều vận hành thủ công, trước khi nghiên cứu tự động hóa để giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc và sân bay Tân Sơn Nhất.