Ngày 9/5, Sở Xây dựng TPHCM thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông mới trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch (dài hơn 3km).

Sau khi tháo dỡ dải phân cách cứng giữa tim đường, đường Cộng Hòa trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn.

Điểm nhấn của phương án này là việc vận hành hai làn đường ở giữa tim đường theo hình thức đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông tùy vào lưu lượng phương tiện tại các khung giờ khác nhau trong ngày.

Cụ thể lộ trình như sau: Hai làn sát vỉa hè mỗi bên được giữ nguyên lưu thông một chiều cố định như hiện nay. Hai làn giữa tim đường sẽ tổ chức thành làn đảo chiều.

Giờ cao điểm sáng, “phần lõi” 2 làn giữa tim đường được ưu tiên cho hướng từ An Sương vào trung tâm, nâng lên 4 làn xe để phục vụ dòng phương tiện vào nội đô.

Vào giờ cao điểm chiều, kịch bản sẽ đảo ngược, dành 4 làn xe cho hướng từ trung tâm về đường Trường Chinh (ra ngã tư An Sương) để giảm tải áp lực giao thông giờ tan tầm.

Ngoài giờ cao điểm, hai làn đường này được tổ chức lưu thông hai chiều bình thường.

Mặt cắt ngang đường Cộng Hòa với 6 làn xe được chia làm 3 phần đường riêng biệt bởi hai cặp vạch trắng nét liền. Từ ngày 15/5, phần đường bên trong hai vạch kẻ liền nét màu trắng sẽ được tổ chức giao thông đảo chiều. Ảnh: TK

Để phục vụ phương án này, các đơn vị chức năng đã khẩn trương tháo dỡ dải phân cách bê tông trồng cây xanh cũ, thực hiện tái lập mặt đường. Hai làn đảo chiều sẽ được ngăn cách với các làn còn lại bằng dải phân cách thép.

Bên cạnh đó, thời gian qua, cơ quan chức năng cũng cải tạo kích thước các đảo cây xanh, tháo dỡ một số dải phân cách cố định trên đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao Cộng Hòa đến Phạm Văn Bạch).

Đường Cộng Hòa là trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc với sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TPHCM. Dù dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đã đưa vào khai thác, áp lực giao thông trên tuyến vẫn rất lớn.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc triển khai làn đường đảo chiều được kỳ vọng là giải pháp tình thế hiệu quả, góp phần “giải nhiệt” cho tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc bậc nhất thành phố.