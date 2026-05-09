Những ngày này, diện mạo đường Cộng Hòa (TPHCM) đã hoàn toàn thay đổi nhờ việc tháo dỡ dải phân cách vốn chiếm diện tích khá lớn. Mặt đường đã được xử lý phẳng phiu, hoàn tất sơn kẻ vạch, sẵn sàng cho phương án tổ chức giao thông mới.

Mặt đường Cộng Hòa có thêm nhiều vạch kẻ mới, trong đó có hai cặp vạch trắng nét liền. Ở giữa tim đường có vạch đôi nét đứt.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau khi hoàn tất sơn kẻ vạch, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt rào chắn thép tại khoảng hở giữa hai vạch sơn trắng nét liền đôi.

Theo thiết kế, hệ thống rào chắn này đóng vai trò là dải phân cách cứng để điều tiết luồng xe, hoàn thiện mô hình "đường 3 chiều".

Các tổ công nhân đang thi công lắp đặt hệ thống rào thép. Từng khung rào được cố định chắc chắn, chia mặt đường thành 3 phần: hai phần cố định bên hông và một "phần lõi" linh hoạt ở giữa.

Một đoạn đường dài khoảng 30m (gần nút giao Út Tịch) đã được lắp đặt rào chắn.

Theo phương án của cơ quan chức năng, từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa sẽ chính thức vận hành theo mô hình "đường 3 chiều". Vào giờ cao điểm sáng, ''phần lõi'' được ưu tiên cho hướng từ An Sương vào trung tâm, nâng tổng số lên 4 làn xe để đón dòng người vào nội đô.

Vào giờ cao điểm chiều, kịch bản sẽ đảo ngược, dành 4 làn xe cho hướng từ trung tâm ra ngoài để giải tỏa áp lực tan tầm.

Dù chưa chính thức áp dụng phương án đảo chiều nhưng tình trạng kẹt xe trên đường Cộng Hòa đã giảm rõ rệt.

Việc tháo dỡ dải phân cách trồng hoa giữa đường giúp các phương tiện thoát nhanh hơn qua các nút giao, không còn cảnh ùn ứ kéo dài hàng km như trước.

Anh Minh Hoàng (ngụ phường Trung Mỹ Tây) chia sẻ: "Nhìn con đường thông thoáng thế này, tôi hy vọng sẽ chấm dứt cảnh chôn chân hàng giờ dưới nắng nóng để đi làm mỗi ngày".

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đường Cộng Hòa đang gánh áp lực giao thông khổng lồ khi lưu lượng xe vượt xa năng lực thiết kế.

Tại đây, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng đủ tạo ra "cú sốc" ùn tắc. Dù cầu vượt Hoàng Hoa Thám đã đi vào vận hành hay các nút giao Tân Kỳ Tân Quý, Ấp Bắc từng được "chữa cháy" bằng cách điều chỉnh dải phân cách, điểm nóng này vẫn chưa thể hạ nhiệt hoàn toàn.

Để giải quyết căn cơ vấn đề ùn tắc trên tuyến Cộng Hòa, TPHCM đang hướng tới giải pháp đột phá là đưa giao thông lên cao.

Hiện nay, một đơn vị đã đề xuất UBND TP đầu tư tuyến đường trên cao dài 11,2km từ An Sương đến sân bay Tân Sơn Nhất theo hình thức PPP (hợp đồng BT) với tổng vốn sơ bộ khoảng 15.710 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, "siêu dự án" trên cao sẽ biến cung đường kẹt xe bậc nhất thành hành lang di chuyển hiện đại, thông suốt nhất cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.