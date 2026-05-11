Ngày 10/5, ghi nhận tại khu vực công trường đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM, bầu không khí im lìm trước đây đã được thay thế bằng nhịp độ thi công nhộn nhịp hơn.

Trên công trường, đoạn từ nút giao Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), hàng loạt căn nhà cuối cùng thuộc diện giải tỏa đang được tháo dỡ, trong khi cây cỏ cũng được phát quang sạch sẽ để chuẩn bị mặt bằng thi công.

Tại công trường thi công dự án Vành đai 2 TPHCM (đường Phạm Văn Đồng nối Gò Dưa) dài 2,7km, các nhóm công nhân bắt đầu đo đạc, chuẩn bị mặt bằng cho việc thi công trở lại.

Tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang hòa cùng nhịp dọn dẹp mặt bằng khẩn trương của công nhân đang từng bước tạo nên một diện mạo mới, sẵn sàng cho giai đoạn tái thi công đồng loạt các hạng mục xây dựng.

Dự án đoạn 3 có tổng chiều dài gần 2,7km, được đầu tư theo hình thức BT với tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng. Dù giữ vai trò là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố, dự án này đã trải qua một hành trình không ít gian truân.

Khởi công từ năm 2017, dự án buộc phải tạm dừng vào năm 2020 khi mới hoàn thành khoảng 44% khối lượng do những vướng mắc về pháp lý và giải phóng mặt bằng.

Sau 5 năm, đến tháng 7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn. TPHCM cùng nhà đầu tư đã phối hợp để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, hồi sinh dự án.

Hồi đầu tháng 12/2025, công trường từng có dấu hiệu rục rịch trở lại khi một số khu vực được san lấp, dọn dẹp. Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn chưa thể bứt phá và tiếp tục rơi vào trạng thái "dậm chân tại chỗ" thêm nhiều tháng.

Nút thắt thực sự bắt đầu được tháo gỡ sau chuyến khảo sát trực tiếp của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vào trung tuần tháng 3/2026.

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị liên quan phải hành động khẩn trương để giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đặc biệt là bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Hiện nay, công tác giải tỏa những hộ dân cuối cùng đang bước vào giai đoạn nước rút, góp phần mở ra nhiều đoạn tuyến thông thoáng hơn bao giờ hết.

Sự chuyển động này không chỉ diễn ra ở đoạn 3. Hai phân đoạn còn lại của Vành đai 2 là đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) và đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng), cũng đang được đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho giai đoạn khởi công.

Trục đường Phạm Văn Đồng nơi hợp giao giữa đoạn 3 và đoạn 2 của dự án Vành đai 2 TPHCM.

Theo lộ trình đề ra, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ đoạn 3 vào năm 2026. Xa hơn, khi bốn đoạn còn lại được đầu tư đồng bộ, tuyến Vành đai 2 dài 64km sẽ chính thức khép kín vào năm 2027.

Tính đến nay, thành phố đã đưa vào khai thác khoảng 50km, chỉ còn lại các đoạn chưa xây dựng bao gồm đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4 (từ nút giao An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh dài 5,3km).

Sơ đồ các tuyến đường vành đai 2, 3 và 4 - Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Việc đưa đoạn 3 và toàn bộ tuyến Vành đai 2 về đích đúng hẹn mang theo kỳ vọng về việc thay đổi bộ mặt giao thông khu vực phía Đông.

Công trình không chỉ giúp giảm tải áp lực cho các cửa ngõ, tăng cường khả năng kết nối giữa các phường phía Đông TPHCM với các trục quốc lộ trọng điểm mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc kinh niên cho các trục giao thông hiện hữu.