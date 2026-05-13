Trưa 13/5, ghi nhận tại công trường trên trục đường Cộng Hòa (TPHCM), không khí thi công vô cùng khẩn trương.

Từng tốp công nhân hối hả vận chuyển, lắp đặt dải phân cách thép cố định dọc theo hai vạch kẻ liền nét màu trắng. Tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vốn đã đông đúc nay càng thêm náo nhiệt bởi tiếng máy móc và nhịp độ làm việc cấp tập của đội ngũ thi công.

Từng tốp công nhân đang tất bật thi công lắp đặt hàng rào thép để phân làn đảo chiều trên trục Cộng Hoà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dưới cái nắng gay gắt của tháng 5, từng dải hàng rào thép vẫn được các công nhân tỉ mỉ lắp đặt để kịp tiến độ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngay sau khi những khung rào thép được cố định, một nhóm thợ khác liền nhanh chóng dán băng keo phản quang lên từng thanh chắn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận diện làn đường đảo chiều từ xa, đảm bảo an toàn khi lưu thông vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Các công nhân đang dán phản quang dọc theo hàng rào thép để người dân dễ dàng nhận biết làn đường mới từ xa. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết: "Dự kiến trong sáng mai (14/5), toàn bộ việc lắp đặt hàng rào thép trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ nút giao đường Trường Chinh đến Út Tịch sẽ được hoàn tất. Một ngày sau, phương án tổ chức giao thông đảo chiều sẽ chính thức được kích hoạt".

Đến thời điểm hiện tại, diện mạo mới của đoạn đường từ nút giao Trường Chinh đến giao lộ Quách Văn Tuấn đã cơ bản thành hình, tạo nên sự thông thoáng rõ rệt sau khi dải phân cách bê tông cũ được tháo dỡ.

Những mét rào thép cuối cùng hướng về phía nút giao Út Tịch cũng đang được các công nhân dồn lực đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Diện mạo mới của đoạn đường từ nút giao Trường Chinh đến giao lộ Quách Văn Tuấn đã cơ bản thành hình. Ảnh: TK

Sắp tới, hai làn đường ở giữa tim đường này sẽ được tổ chức giao thông đảo chiều nhằm đồng bộ với cầu vượt thép Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kỳ vọng "giải nhiệt" cho cửa ngõ sân bay

Đường Cộng Hòa từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người dân thành phố mỗi khi đi qua cửa ngõ Tây Bắc, nhất là đoạn kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất.

Dù dự án đường nối Trần Quốc Hoàn đã phần nào "chia lửa", nhưng mật độ phương tiện quá lớn vẫn khiến tuyến đường này luôn trong tình trạng "căng như dây đàn". Chính vì vậy, phương án tổ chức giao thông đảo chiều được kỳ vọng sẽ là "liều thuốc" đặc trị giúp hạ nhiệt cơn sốt kẹt xe tại đây.

Nhìn từ trên cao, trục đường Cộng Hoà như được "lột xác" với bề mặt rộng thoáng, hứa hẹn giúp dòng xe lưu thoát nhanh hơn.

Điểm thú vị nhất của phương án này chính là sự linh hoạt của hai làn đường ở giữa tim đường. Theo đó, mặt đường với 6 làn xe sẽ được tách thành 3 phần rõ rệt. Thay vì phân luồng cố định như trước đây (mỗi chiều 3 làn xe), phương án mới sẽ cho phép hai làn ở giữa tim đường được "biến hóa" hướng lưu thông linh hoạt theo lưu lượng xe thực tế.

Cụ thể, vào mỗi buổi sáng khi dòng người hối hả đổ về trung tâm, "phần lõi" này sẽ được ưu tiên cho hướng từ An Sương vào nội đô, nâng tổng số lên 4 làn xe để mở rộng cửa cho bà con đi làm. Đến buổi chiều khi tan tầm, kịch bản sẽ đảo ngược để đón dòng xe từ trung tâm trở về hướng ngã tư An Sương.

Trong những khung giờ thấp điểm, hai làn đường này lại quay về phục vụ lưu thông hai chiều bình thường, giúp tối ưu hóa tối đa không gian mặt đường.

Công trường thi công chiếm dụng mặt đường khiến dòng xe cộ chen chúc, nhích từng chút một trên trục đường huyết mạch Cộng Hòa vào giờ cao điểm sáng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Lực lượng CSGT Đội Tân Sơn Nhất luôn túc trực giữa trời nắng để điều tiết, phân luồng giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm đột phá này, từ giữa tháng 4, mặt đường Cộng Hòa đã được mở rộng tối đa sau khi các đơn vị chức năng tháo dỡ dải phân cách bê tông rộng 2–3m cùng hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng ở giữa tim đường.

Thay thế vào đó, hai hàng rào thép mới dựng lên để phân làn đảo chiều không chỉ đóng vai trò điều tiết xe cộ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình trong cách quản lý giao thông đô thị.

Với nỗ lực không mệt mỏi của các công nhân trên công trường, người dân TPHCM đang rất kỳ vọng vào một diện mạo thông thoáng và "dễ thở" hơn cho cung đường này kể từ ngày 15/5.