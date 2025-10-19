anh vien 4.jpg
Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Ánh Viên vừa đăng tải những hình ảnh tham dự một sự kiện tại TP.HCM.
anh vien 2.jpg
"Tiểu tiên cá" diện trang phục váy trắng rất sang trọng và tôn dáng.
anh vien 1.jpg
Nhan sắc của Ánh Viên khiến nhiều người ngỡ ngàng.
anh vien 3.jpg
Kể từ khi giải nghệ, Ánh Viên "lột xác" về nhan sắc.
anh vien 5.jpg
Cựu tuyển thủ bơi lội Việt Nam tự tin với nhiều trang phục. Ánh Viên cũng thường xuyên xuất hiện ở các chương trình quảng cáo.
anh vien 7.jpg
Ánh Viên là mộtt trong những nhân vật có ảnh hưởng với giới trẻ Việt Nam.
anh vien 6.jpg
Sau khi nghỉ thi đấu, cô mở trung tâm dạy bơi cho trẻ em.
anh vien 8.jpg
Khi còn thi đấu, Ánh Viên là VĐV giành nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam ở sân chơi SEA Games.
