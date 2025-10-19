Djokovic buộc phải bỏ cuộc trước Taylor Fritz sau set đầu kéo dài 75 phút, khi chấn thương chân trái khiến anh không thể tiếp tục, dù đã nỗ lực thi đấu kiên cường.
Jannik Sinner xuất sắc đánh bại Carlos Alcaraz 2-0 trong trận chung kết Six Kings Slam, khép lại chuỗi thất bại và giành danh hiệu cùng khoản thưởng 6 triệu USD.
Trong một trận đấu ít nhận được đường chuyền từ các đồng đội, Trần Thị Thanh Thúy không thể cùng Gunma Green Wings gây bất ngờ trước đối thủ mạnh Nec Red Rockets tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025.