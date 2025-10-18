Đối thủ của Thanh Thuý và các đồng đội Gunna Green Wings ở vòng 3 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025 là Nec Red Rockets - đương kim Á quân, sở hữu đội hình rất mạnh.

Đúng như dự đoán, Gunna Green Wings trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn. Hai set đầu diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía Nec Red Rockets.

Gunma Green Wings thua trận thứ 2 tại giải Nhật Bản.

Bước sang set 3, Thanh Thúy và các đồng đội nỗ lực hơn rất nhiều, liên tục bám đuổi và tạo ra một số thời điểm gây áp lực cho đối thủ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp không thể giúp Gunma Green Wings có được chiến thắng ở set đấu này, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-3 ( 20/25, 17/25, 22/25).

Đây là trận đấu mà Thanh Thúy tiếp tục được xếp đánh ở vị trí chủ công sở trường, là một trong những VĐV ghi nhiều điểm nhất cho Gunna Green Wings (9 điểm). Dù vậy, cô không nhận được nhiều những đường chuyền từ các đồng đội.