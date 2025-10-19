Xem video:

Set đầu tiên kéo dài tới 75 phút, chứng kiến Djokovic bỏ lỡ 4 set point và để thua 6-7(4-7) trước Taylor Fritz trong loạt tie-break.

Sau set đấu đó, Nole tỏ ra đau ở chân trái và quyết định dừng trận, nhường chiến thắng cho tay vợt người Mỹ - người lần đầu tiên đánh bại anh sau 11 lần đối đầu toàn thua.

Djokovic xin lỗi người hâm mộ vì bỏ cuộc - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Trên sân, Djokovic gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì không thể tiếp tục: “Xin lỗi vì các bạn không được xem set thứ hai. Đó là một trong những set đấu dài nhất mà tôi từng trải qua. Chúc mừng Fritz, anh ấy đã chơi rất tuyệt vời.”

Dù thua trận, Djokovic vẫn chính thức giành vé dự ATP Finals 2025 tại Turin - giải đấu danh giá dành cho 8 tay vợt hay nhất năm, đánh dấu lần góp mặt thứ 18 trong sự nghiệp, cân bằng kỷ lục của Roger Federer.

Tay vợt lão luyện người Serbia chia sẻ rằng mình cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục trước khi quyết định tham dự các giải cuối mùa.