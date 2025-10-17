Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 diễn ra tại Hà Nội, mở đầu hành trình thể thao sôi động và đầy cảm hứng dành cho thanh niên Việt Nam. Với thông điệp “Nối sức trẻ – Bền ý chí”, giải đấu hướng tới lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, sống năng động và gắn kết cộng đồng.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - đại diện BTC cho biết: "Giải đấu không chỉ là cuộc thi thể thao, mà là dịp để thanh niên khẳng định ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết".

Sân chơi bổ ích cho giới trẻ Việt Nam.

Giải đấu diễn ra từ 14/10 đến 05/12/2025, gồm 8 chặng thi đấu, với 7 vòng loại khu vực và 1 vòng chung kết, quy tụ hơn 100 đội thi, gần 1.500 VĐV và khoảng 20.000 khán giả tại các điểm thi đấu. Các vòng loại lần lượt diễn ra tại Đại học Đại Nam, Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn), SVĐ Tiên Lãng (Hải Phòng), Trung tâm Văn hóa – Thể thao Mỹ Hào (Hưng Yên) và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, nơi cũng sẽ đăng cai VCK và lễ bế mạc. Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lên tới 540 triệu đồng, cùng hơn 1,2 tỷ đồng quà tặng cho khán giả và các hoạt động bên lề.