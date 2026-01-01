Màn bắn thử pháo hoa 5 phút trong khuôn khổ buổi sơ duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” vừa diễn ra tối 18/1.

Vào ngày diễn ra buổi lễ chính thức (dự kiến tối 23/1), lần đầu tiên người dân thủ đô sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với quy mô lên tới gần 10.000 đơn vị pháo.

Theo BTC, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 30 phút do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 cùng đội ngũ hơn 80 chuyên gia pháo hoa, kỹ thuật viên... thực hiện.

Đây sẽ là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử các dịp tổ chức bắn pháo hoa tại Thủ đô.

Cụ thể, tổng số pháo hoa được chuẩn bị cho màn trình diễn này lên tới gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại.

Màn trình diễn bao gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao (gấp gần 7 lần quy mô các sự kiện khác tại Hà Nội), 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, vượt xa quy mô thường thấy tại một điểm bắn.

Buổi tổng duyệt chương trình sẽ diễn ra vào tối 21/1.

Sự kiện chính thức dự kiến diễn ra vào 20h, sau lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (23/1/2026).

Trước đó, người dân Thủ đô cũng được thưởng thức màn pháo hoa hỏa thuật kết hợp pháo hoa tầm cao vào dịp Tết Dương lịch 2026 vừa qua, với trận địa bắn tại hồ Hoàn Kiếm gồm 700 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều giàn pháo hoa hỏa thuật khác.