Khi hình ảnh Việt Nam gắn với sáng tạo, nhân văn và hiện đại, cơ hội hợp tác tự nhiên sẽ đến. Ngoại giao văn hóa vì thế không đứng ngoài kinh tế mà đi trước và mở đường cho kinh tế. Cần một “la bàn chung”.

Để công nghiệp văn hóa không phát triển manh mún, cần một định hướng thống nhất về hình ảnh Việt Nam mà chúng ta muốn thế giới ghi nhớ.

Có thể khái quát bằng bốn yếu tố: bản sắc - sáng tạo - hiện đại - đáng tin.

Giữ bản sắc nhưng không khép kín. Khuyến khích sáng tạo nhưng không sao chép. Hiện đại trong cách làm nhưng không đánh mất chiều sâu, đáng tin trong cam kết và chất lượng.

Khi có “la bàn chung” này, mỗi bộ phim, lễ hội, sản phẩm thiết kế hay chương trình nghệ thuật đều trở thành một mảnh ghép của bức tranh quốc gia thay vì những hoạt động rời rạc, thiếu liên kết.

Ca khúc "Bắc Bling" của Hoà Minzy giới thiệu nét đẹp văn hoá vùng Kinh Bắc ra thế giới, giúp tăng trưởng du lịch tới Bắc Ninh.

Không phải việc của riêng ai

Công nghiệp văn hóa là động lực phát triển mới, nền tảng sức mạnh mềm và cầu nối ngoại giao. Nhưng đây không phải việc riêng của nhà nước hay giới nghệ sĩ. Doanh nghiệp tham gia bằng đầu tư và quản trị. Nghệ sĩ tham gia bằng sáng tạo. Nhà trường tham gia bằng giáo dục thẩm mỹ và tư duy mới. Truyền thông tham gia bằng cách kể câu chuyện Việt Nam một cách hấp dẫn. Người dân tham gia bằng lối sống văn minh và tự tin. Mỗi người, theo cách của mình, đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết đặt ra định hướng nhưng khát vọng quốc gia mới là động lực thực sự. Đó là khát vọng về một Việt Nam không chỉ được biết đến bởi lịch sử chiến tranh mà bởi sáng tạo và giá trị sống trong hiện tại và tương lai.

Một Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa mà còn xuất khẩu câu chuyện, hình ảnh và bản sắc. Một Việt Nam khi nhắc tới, thế giới nghĩ đến chiều sâu văn hóa, con người nhân văn và tinh thần đổi mới.

Phát triển công nghiệp văn hóa và ngoại giao văn hóa, suy cho cùng, không chỉ là làm kinh tế từ văn hóa. Đó là cách Việt Nam kể câu chuyện về chính mình với thế giới - một câu chuyện đủ sâu để được tôn trọng, đủ hấp dẫn để được yêu mến và đủ bền để đi cùng tương lai.