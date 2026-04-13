Trong thông cáo đầu tiên sau khi trở về từ thủ đô Islamabad của Pakistan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 12/4 tuyên bố các cuộc đàm phán cấp cao giữa nước này và Mỹ cuối tuần trước là “cuộc tiếp xúc song phương căng thẳng và sâu rộng nhất trong 47 năm qua” với mục tiêu chấm dứt chiến sự.

“Iran đã làm việc với Mỹ với thiện chí để chấm dứt chiến sự. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước để đạt được ‘Bản ghi nhớ Islamabad’, chúng tôi đã gặp phải chủ nghĩa tối đa, sự thay đổi lập trường và các biện pháp phong tỏa. Không bài học nào đạt được ở đây. Thiện chí sinh ra thiện chí. Sự thù địch sinh ra sự thù địch”, ông Araghchi cho hay.

Ngoại trưởng Iran đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các phái đoàn của Washington và Tehran trong đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc thương lượng ở Islamabad cuối tuần trước. Hãng thông tấn Fars trích dẫn nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Tehran tiết lộ trong quá trình đàm phán, Mỹ đã đòi hỏi mọi thứ mà họ không thể đạt được thông qua chiến dịch quân sự chống Iran.

Ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lại nói các nhà đàm phán Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Washington mà ông khẳng định là “khá linh hoạt” và Tehran không cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.