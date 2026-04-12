Theo tờ The Times, Mỹ đã dùng phần mềm Pegasus để gửi tin nhắn giả mạo đến các quan chức và đặc vụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran với nội dung phi công thứ 2 trên chiếc máy bay Mỹ bị các lực lượng Tehran bắn hạ đã được tìm thấy.

Pegasus được CIA sử dụng rộng rãi và nổi tiếng là một phương tiện dùng để xâm nhập vào các thiết bị nhằm nghe lén các cuộc liên lạc và thu thập dữ liệu một cách kín đáo. Tuy nhiên, phần mềm gián điệp này cũng cho phép người điều hành gửi các tin nhắn WhatsApp hoặc Signal giả mạo trông như đến từ người dùng điện thoại đã bị tin tặc xâm nhập.

Các quan chức Mỹ đã công khai nói về những nỗ lực đánh lừa Iran trong nỗ lực giải cứu phi công, nhưng cho đến nay chưa từng đề cập rõ ràng đến phần mềm Pegasus.

Tờ The Times cũng lần theo các báo cáo cho rằng Mỹ sở hữu một công nghệ độc nhất vô nhị, có thể phát hiện nhịp tim của một cá nhân từ khoảng cách hàng chục kilomet. Nhờ hệ thống mang tên "Tiếng thì thầm ma" này mà các lực lượng an ninh Mỹ lần đầu tiên xác định được phi công đang ẩn náu trong khe đá trên một ngọn núi giữa sa mạc.

Khi tờ New York Post hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump về công nghệ trên, ông cho hay: "Nó rất quan trọng... Không ai biết nó là gì. Chưa ai từng nghe nói đến nó trước đây. Chúng tôi có nhiều thứ khác mà chưa ai từng nghe đến.”

Tuần trước, Giám đốc CIA John Ratcliffe tiết lộ Mỹ đã “huy động cả nguồn nhân lực và công nghệ tinh vi mà không một cơ quan tình báo nào trên thế giới sở hữu để giải quyết một thách thức khó khăn, tương tự như việc tìm kiếm một hạt cát duy nhất giữa sa mạc”.