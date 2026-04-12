Theo nguồn tin trên, Iran và Mỹ bất đồng về vấn đề eo biển Hormuz, loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran và hàng loạt vấn đề khác. Một nguồn tin khác, cũng thân cận với các nhà đàm phán Iran tiết lộ phái đoàn thương thuyết của Mỹ "đang tìm cớ để rời khỏi bàn thương lượng".

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho hay Tehran và Washington chưa thể đạt thỏa thuận sau gần 21 giờ đàm phán căng thẳng tại Islamabad do "những yêu cầu và tham vọng quá đáng" của Mỹ.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố các nhà đàm phán Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ mà ông khẳng định là “khá linh hoạt” và Tehran không cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Vance nói: "Thực tế đơn giản là chúng ta cần thấy một cam kết khẳng định rằng Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và sẽ không tìm kiếm các công cụ cho phép họ nhanh chóng có được vũ khí hạt nhân". Phó Tổng thống Mỹ khẳng định đó là mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Trump.

Ông Vance nói thêm, chương trình hạt nhân của Iran đã "bị phá hủy" nhưng nhấn mạnh Washington cần có một "cam kết ý chí cơ bản" chống lại việc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. "Chúng tôi chưa thấy điều đó. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy", "phó tướng" của Tổng thống Trump bày tỏ.

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc mà không đi tới thỏa thuận nào, ông Vance đã lên máy bay trở về Mỹ.