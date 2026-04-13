Hãng tin Anadolu dẫn thông cáo của CENTCOM cho hay: "Việc phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra - vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đến và đi từ các cảng không thuộc Iran".

CENTCOM khẳng định sẽ thông báo trước cho các tàu thương mại về việc phong tỏa, đồng thời khuyến cáo tất cả các tàu thuyền ở Vịnh Oman và eo biển Hormuz theo dõi các bản tin hàng hải và liên hệ với lực lượng hải quân Mỹ nếu cần.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này từ Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước tại Pakistan thất bại.

Đáp trả tuyên bố của ông Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sẽ bị "xử lý nghiêm khắc".

Trong một thông báo do hãng tin Tasnim đăng tải, Hải quân IRGC cũng cho biết tuyến đường thủy này "đang được kiểm soát và quản lý một cách thông minh". Lực lượng này nêu rõ: "Bất kỳ tàu quân sự nào có ý định tiếp cận eo biển Hormuz dù dưới danh nghĩa hay lý do gì đều sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và bị xử lý nghiêm khắc".

Ông Joe Sestak, cựu Phó tư lệnh Hải quân Mỹ cảnh báo việc Washington phong tỏa eo biển Hormuz "chỉ có thể gây hại thêm cho thế giới" và ông không thấy lý do gì để hành động như vậy. "Theo tôi, Tổng thống Trump chỉ đang cố gắng thể hiện một hành động nào đó mà không có mục đích", ông Sestak bình luận.

Ông Sestak nói thêm: "Mỹ thực sự chưa sẵn sàng cho cuộc xung đột này. Chúng ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Tổng thống không lường trước được việc Iran sẽ phản kháng... ông ấy không sẵn sàng cho một cuộc xung đột bất đối xứng... Chúng ta đã sử dụng quá nhiều tên lửa Patriot, đến mức chỉ trong một ngày đã dùng hết lượng tên lửa sản xuất trong 4 năm".

Cựu chỉ huy người Mỹ thừa nhận tới năm 2035, Washington mới có thể bổ sung đầy đủ kho tên lửa Patriot và Tomahawk của mình. Ngoài ra, so với Mỹ, các nước NATO khác như Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc rà phá thủy lôi.